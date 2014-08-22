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ضحايا كورونا في دولتين خلال 24 ساعة.. 847 وفاة بالمكسيك و698 بالبرازيل

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 28 ألفًا و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و698 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن مجموع تعداد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن في البلاد 20 مليونًا؛ فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 574 ألفًا و209 حالات.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 20307 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و847 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و217415، والوفيات إلى 252927.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد على الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.

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ضحايا كورونا في دولتين خلال 24 ساعة.. 847 وفاة بالمكسيك و698 بالبرازيل
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 28 ألفًا و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و698 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن مجموع تعداد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن في البلاد 20 مليونًا؛ فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 574 ألفًا و209 حالات.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 20307 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و847 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و217415، والوفيات إلى 252927.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد على الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:21 AM

ضحايا كورونا في دولتين خلال 24 ساعة.. 847 وفاة بالمكسيك و698 بالبرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 28 ألفًا و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و698 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن مجموع تعداد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن في البلاد 20 مليونًا؛ فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 574 ألفًا و209 حالات.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 20307 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و847 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و217415، والوفيات إلى 252927.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد على الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.

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