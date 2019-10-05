النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش السعودي تحرّك أولاً .. جنرال أمريكي ينسف مزاعم عن المملكة بعاصفة الصحراء

قال: ثاني أكبر مساهم بعد بلادي وصاحبة الدعم اللوجيستي .. اشترت لواءَيْن مجهزَيْن بالكامل

عارض جنرال أمريكي سابق وخبير عسكري، المزاعم التي جاءت في افتتاحية صحيفة "ذا بوست آند كورير" الأمريكية، بعدم استخدام السعودية قدراتها الكبيرة في مساعدة الولايات المتحدة في "عاصفة الصحراء".

وقال الجنرال نورمان شوارزكوف؛ بصفتي مستشاراً للقوات البرية الملكية السعودية خلال فترة الحرب وثلاث سنوات بعد عاصفة الصحراء، فإنني أعارض بشدة ما جاء في افتتاحية 25 سبتمبر التي تزعم أن "السعوديين لم يستخدموا قدراتهم الكبيرة في عملية عاصفة الصحراء لمساعدة الولايات المتحدة".

وتابع: "المملكة العربية السعودية دعمت بقوة كبيرة عاصفة الصحراء عسكرياً ومالياً ولوجيستياً"، مشيراً إلى 66 ألفاً من الجيش السعودي انتقلوا الى الحدود "السعودية -الكويتية" في مواجهة قوة عراقية تضم 100 ألف و850 دبابة قبل وصول أيّ دبابات أمريكية إلى موقع المعركة.

وأضاف: "في 30 يناير 1991، قام السعوديون بالهجوم المضاد لاستعادة الخفجي من العراق، وهو أول هجوم بري من عاصفة الصحراء، وبعد وقت قصير، استوعبت المملكة العربية السعودية أن القوات الأمريكية مساوية لحجمها، حيث قدمت الوقود والمياه والنقل والإقامة والطعام الطازج".

وأردف: واشترت المملكة 150 دبابة أمريكية M60 وبدأت تدريب أطقمها، وبين منتصف أغسطس ومنتصف أكتوبر، أنفقت القوات الأمريكية 760 مليون دولار، والتي سددتها المملكة، وعندما وصلت القوات العراقية إلى 545 ألف جندي، سارعت قوات التحالف لمقارنتها، ووصلت في نهاية المطاف إلى عدد القوات المنتشرة في ذروة حرب فيتنام".

وقال: "من السعوديين والسوريين والمصريين والكويتيين والمغاربة والنيجيريين والعُمانيين والقطريين والباكستانيين والسنغاليين والبريطانيين والفرنسيين والتشيك والبولنديين بقي السعوديون ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة، كل هذه القوات كانت بحاجة إلى الدعم اللوجيستي السعودي وهو ما توافر".

وأوضح: "اشترت المملكة ما يكفي من طائرات الهوك بلاك هوك، ومركبات برادلي القتالية، وأنظمة صواريخ باتريوت لإنشاء قوة دفاع أكبر بكثير في المستقبل، ولسنوات كانت الحكومة السعودية العميل النقدي الوحيد لبرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة في تلك المرحلة، وكانت المبيعات للمملكة منتجة للسلاح الأمريكي بمفرده".

وقال الجنرال والخبير الأمريكي، إن شراء السعوديين بقيمة 5.8 مليار دولار لواءَيْن مدربَيْن مجهزَيْن تجهيزاً كاملاً مكّن تقليص تكلفة كل قطعة من دبابة القتال M1A2 المطورة حديثاً، حيث تمكنت الولايات المتحدة من تجهيز قواتها واستخدمتها في حينها.

عاصفة الصحراء القوات البرية الملكية السعودية الحرب السعودية الكويت طائرات الهوك بلاك هوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجيش السعودي تحرّك أولاً .. جنرال أمريكي ينسف مزاعم عن المملكة بعاصفة الصحراء
سبق

عارض جنرال أمريكي سابق وخبير عسكري، المزاعم التي جاءت في افتتاحية صحيفة "ذا بوست آند كورير" الأمريكية، بعدم استخدام السعودية قدراتها الكبيرة في مساعدة الولايات المتحدة في "عاصفة الصحراء".

وقال الجنرال نورمان شوارزكوف؛ بصفتي مستشاراً للقوات البرية الملكية السعودية خلال فترة الحرب وثلاث سنوات بعد عاصفة الصحراء، فإنني أعارض بشدة ما جاء في افتتاحية 25 سبتمبر التي تزعم أن "السعوديين لم يستخدموا قدراتهم الكبيرة في عملية عاصفة الصحراء لمساعدة الولايات المتحدة".

وتابع: "المملكة العربية السعودية دعمت بقوة كبيرة عاصفة الصحراء عسكرياً ومالياً ولوجيستياً"، مشيراً إلى 66 ألفاً من الجيش السعودي انتقلوا الى الحدود "السعودية -الكويتية" في مواجهة قوة عراقية تضم 100 ألف و850 دبابة قبل وصول أيّ دبابات أمريكية إلى موقع المعركة.

وأضاف: "في 30 يناير 1991، قام السعوديون بالهجوم المضاد لاستعادة الخفجي من العراق، وهو أول هجوم بري من عاصفة الصحراء، وبعد وقت قصير، استوعبت المملكة العربية السعودية أن القوات الأمريكية مساوية لحجمها، حيث قدمت الوقود والمياه والنقل والإقامة والطعام الطازج".

وأردف: واشترت المملكة 150 دبابة أمريكية M60 وبدأت تدريب أطقمها، وبين منتصف أغسطس ومنتصف أكتوبر، أنفقت القوات الأمريكية 760 مليون دولار، والتي سددتها المملكة، وعندما وصلت القوات العراقية إلى 545 ألف جندي، سارعت قوات التحالف لمقارنتها، ووصلت في نهاية المطاف إلى عدد القوات المنتشرة في ذروة حرب فيتنام".

وقال: "من السعوديين والسوريين والمصريين والكويتيين والمغاربة والنيجيريين والعُمانيين والقطريين والباكستانيين والسنغاليين والبريطانيين والفرنسيين والتشيك والبولنديين بقي السعوديون ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة، كل هذه القوات كانت بحاجة إلى الدعم اللوجيستي السعودي وهو ما توافر".

وأوضح: "اشترت المملكة ما يكفي من طائرات الهوك بلاك هوك، ومركبات برادلي القتالية، وأنظمة صواريخ باتريوت لإنشاء قوة دفاع أكبر بكثير في المستقبل، ولسنوات كانت الحكومة السعودية العميل النقدي الوحيد لبرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة في تلك المرحلة، وكانت المبيعات للمملكة منتجة للسلاح الأمريكي بمفرده".

وقال الجنرال والخبير الأمريكي، إن شراء السعوديين بقيمة 5.8 مليار دولار لواءَيْن مدربَيْن مجهزَيْن تجهيزاً كاملاً مكّن تقليص تكلفة كل قطعة من دبابة القتال M1A2 المطورة حديثاً، حيث تمكنت الولايات المتحدة من تجهيز قواتها واستخدمتها في حينها.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
11:16 AM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
12:36 PM

الجيش السعودي تحرّك أولاً .. جنرال أمريكي ينسف مزاعم عن المملكة بعاصفة الصحراء

قال: ثاني أكبر مساهم بعد بلادي وصاحبة الدعم اللوجيستي .. اشترت لواءَيْن مجهزَيْن بالكامل

A A A
خالد علي - الرياض
6
12,079

عارض جنرال أمريكي سابق وخبير عسكري، المزاعم التي جاءت في افتتاحية صحيفة "ذا بوست آند كورير" الأمريكية، بعدم استخدام السعودية قدراتها الكبيرة في مساعدة الولايات المتحدة في "عاصفة الصحراء".

وقال الجنرال نورمان شوارزكوف؛ بصفتي مستشاراً للقوات البرية الملكية السعودية خلال فترة الحرب وثلاث سنوات بعد عاصفة الصحراء، فإنني أعارض بشدة ما جاء في افتتاحية 25 سبتمبر التي تزعم أن "السعوديين لم يستخدموا قدراتهم الكبيرة في عملية عاصفة الصحراء لمساعدة الولايات المتحدة".

وتابع: "المملكة العربية السعودية دعمت بقوة كبيرة عاصفة الصحراء عسكرياً ومالياً ولوجيستياً"، مشيراً إلى 66 ألفاً من الجيش السعودي انتقلوا الى الحدود "السعودية -الكويتية" في مواجهة قوة عراقية تضم 100 ألف و850 دبابة قبل وصول أيّ دبابات أمريكية إلى موقع المعركة.

وأضاف: "في 30 يناير 1991، قام السعوديون بالهجوم المضاد لاستعادة الخفجي من العراق، وهو أول هجوم بري من عاصفة الصحراء، وبعد وقت قصير، استوعبت المملكة العربية السعودية أن القوات الأمريكية مساوية لحجمها، حيث قدمت الوقود والمياه والنقل والإقامة والطعام الطازج".

وأردف: واشترت المملكة 150 دبابة أمريكية M60 وبدأت تدريب أطقمها، وبين منتصف أغسطس ومنتصف أكتوبر، أنفقت القوات الأمريكية 760 مليون دولار، والتي سددتها المملكة، وعندما وصلت القوات العراقية إلى 545 ألف جندي، سارعت قوات التحالف لمقارنتها، ووصلت في نهاية المطاف إلى عدد القوات المنتشرة في ذروة حرب فيتنام".

وقال: "من السعوديين والسوريين والمصريين والكويتيين والمغاربة والنيجيريين والعُمانيين والقطريين والباكستانيين والسنغاليين والبريطانيين والفرنسيين والتشيك والبولنديين بقي السعوديون ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة، كل هذه القوات كانت بحاجة إلى الدعم اللوجيستي السعودي وهو ما توافر".

وأوضح: "اشترت المملكة ما يكفي من طائرات الهوك بلاك هوك، ومركبات برادلي القتالية، وأنظمة صواريخ باتريوت لإنشاء قوة دفاع أكبر بكثير في المستقبل، ولسنوات كانت الحكومة السعودية العميل النقدي الوحيد لبرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة في تلك المرحلة، وكانت المبيعات للمملكة منتجة للسلاح الأمريكي بمفرده".

وقال الجنرال والخبير الأمريكي، إن شراء السعوديين بقيمة 5.8 مليار دولار لواءَيْن مدربَيْن مجهزَيْن تجهيزاً كاملاً مكّن تقليص تكلفة كل قطعة من دبابة القتال M1A2 المطورة حديثاً، حيث تمكنت الولايات المتحدة من تجهيز قواتها واستخدمتها في حينها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,461
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,518
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,165

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة