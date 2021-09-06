أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لقائدي المركبات الذين يسلكون الطرق بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-06 أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لقائدي المركبات الذين يسلكون الطرق بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. ودعا "أمن الطرق" سالكي الطرق في جازان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 02:32 PM

"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان دعا إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تراجع مدى الرؤية الأفقية





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أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لقائدي المركبات الذين يسلكون الطرق بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا "أمن الطرق" سالكي الطرق في جازان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.