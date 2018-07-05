سقوط مراهق سعودي من جبل في أمريكا .. وشجرة تنقذ حياته

من مسافة تصل إلى 40 قدمًا .. وأحد الشهود يؤكد: إنها معجزة

سقط طالب سعودي "17 عامًا" من أحد الجبال في مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية أثناء محاولات تسلق الجبال.

وتفصيلاً؛ ذكرت شرطة بولدر أنها تلقت بلاغًا عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء عن سقوط أحد المتسلقين من جبل "فيرست فلاتيرون" من مسافة تصل إلى 40 قدمًا بعد أن انزلقت قدمه.

وتوجهت الشرطة على الفور إلى الموقع حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى بعد أن عانى بسبب عدة إصابات وصفت بالبسيطة وغير الخطرة.

وأفاد مكتب الشريف بأن الطالب من السعودية وكان في كولورادو لزيارة شقيقته التي تدرس في الولايات المتحدة، وسقط من مسافة تصل إلى 40 قدمًا واصطدم بشجرة كانت سببًا في إنقاذه وتخفيف الإصابات وتدخلت فرق الإنقاذ بحمله ونقله إلى المستشفى.

ووصف أحد شهود العيان الحادث بأن السقوط كان يبدو خطيرًا للغاية حيث انزلقت قدم الشاب وسقط لمسافة ما بين 30 إلى 40 قدمًا ثم سقط مجددًا لمسافة 15 قدمًا أخرى وانزلق بعد ذلك نحو 10 أقدام قبل أن تنقذه شجرة أوقفت اصطدم بها.

وقال الشاهد إنها معجزة؛ فالشجرة ساهمت في إنقاذه بشكل كبير، فالسقوط كان مروعًا جدًا والإصابات لم تكن خطيرة، أتمنى له الشفاء".