كتبت "الانتحار للأقوى" ثم فعلتها.. فتاة تطلق النار على نفسها منهيةً حياتها بحائل

حادث باشرته الجهات الأمنية بعد بلاغ وفتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة الأسباب

"الانتحار للأقوى".. عبارة تركتها فتاة حائلية (17 عاماً) على قصاصة ورقية، قبل إطلاقها النار على نفسها في منزل ذويها بمحافظة الشملي 180 كلم غرب حائل.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن انتحار فتاة سعودية في العقد الثاني من العمر يوم الأربعاء الماضي 9/ 7/ 1441هـ، وذلك في منزلها بمحافظة الشملي.

وبمباشرة الجهات الأمنية، اتضح أن الفتاة قامت بالانتحار بإطلاقها النار على نفسها من مسدس كان بحوزتها، كما وُجدت رسالة بجوارها كتب فيها "الانتحار للأقوى"؛ حيث قامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق موسع؛ لمعرفة أسباب انتحار الفتاة.