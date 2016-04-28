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مكة.. إغلاق مطعم شهير تسبّب بحادثة تسمم لـ18 شخصًا

تم وضع لوحة تشهير على واجهته مع تطبيق لائحة الجزاءات

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات، أحد المطاعم الشهيرة في حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك على إثر وقوع حادثة تسمم غذائي لـ18 شخصًا.

وتفصيلًا: جاء قرار الإغلاق بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المشار فيه إلى تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي التي انتهت إلى ثبوت مسؤولية المطعم عن الحادثة؛ حيث تم إغلاق المطعم لمدة شهر كامل مع احتساب مدة الإغلاق الاحترازي ضمن فترة العقوبة ووضع لوحة تشهير (أُغلق بسبب التسمم الغذائي) على واجهته، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

أمانة العاصمة المقدسة

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مكة.. إغلاق مطعم شهير تسبّب بحادثة تسمم لـ18 شخصًا
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات، أحد المطاعم الشهيرة في حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك على إثر وقوع حادثة تسمم غذائي لـ18 شخصًا.

وتفصيلًا: جاء قرار الإغلاق بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المشار فيه إلى تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي التي انتهت إلى ثبوت مسؤولية المطعم عن الحادثة؛ حيث تم إغلاق المطعم لمدة شهر كامل مع احتساب مدة الإغلاق الاحترازي ضمن فترة العقوبة ووضع لوحة تشهير (أُغلق بسبب التسمم الغذائي) على واجهته، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
07:12 PM

مكة.. إغلاق مطعم شهير تسبّب بحادثة تسمم لـ18 شخصًا

تم وضع لوحة تشهير على واجهته مع تطبيق لائحة الجزاءات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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696

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات، أحد المطاعم الشهيرة في حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك على إثر وقوع حادثة تسمم غذائي لـ18 شخصًا.

وتفصيلًا: جاء قرار الإغلاق بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المشار فيه إلى تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي التي انتهت إلى ثبوت مسؤولية المطعم عن الحادثة؛ حيث تم إغلاق المطعم لمدة شهر كامل مع احتساب مدة الإغلاق الاحترازي ضمن فترة العقوبة ووضع لوحة تشهير (أُغلق بسبب التسمم الغذائي) على واجهته، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

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