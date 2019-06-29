النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم

عمليات التطعيم لا تزال تشهد تفاوتات شديدة بين الدول

أعطت الدول أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، حتى الساعة 09:00 توقيت جرينتش، استنادًا لمصادر رسمية.

وفيما أعطي المليار الأول خلال 20 أسبوعاً على بدء حملات التلقيح الواسعة في ديسمبر، والمليار الثاني خلال 6 أسابيع، فيما استغرق إتمام المليار الثالث أقل من أربعة أسابيع، و40% من الرقم الإجمالي (1.2 مليار) أعطي في الصين، تليها الهند (329 مليوناً) وأمريكا (324 مليوناً).

لكن قياساً بعدد السكان في الدول التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة؛ فإن الشرق الأوسط يتصدر عمليات التلقيح، حيث تقترب بعض دوله من تجاوز نسبة 60% من السكان الذين تلقوا اللقاح بالكامل.

وأعطى الاتحاد الأوروبي 357 مليون جرعة لـ50% من سكانه، وقرابة 32% من سكان الكتلة تلقوا اللقاح بالكامل. وتتقدم مالطا أصغر دول الاتحاد بأشواط عن بقية دول أوروبا مع تطعيم كامل لـ70% من سكانها، وأعطت الدول الأكثر كثافة سكانية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 33% من مواطنيها اللقاح بالكامل.

وفيما بدأت غالبية الدول الفقيرة حملات التلقيح بفضل آليات كوفاكس فإن عمليات التطعيم لا تزال تشهد تفاوتات شديدة والدول ذات الدخل المرتفع أعطت 79 جرعة لكل 100 شخص مقارنة بجرعة واحدة في الدول منخفضة الدخل، وثمة 5 دول لم تبدأ التلقيح بعد هي كوريا الشمالية وهايتي وإريتريا وتنزانيا وبوروندي.

ورغم الجدل حول لقاح أسترازينيكا أكسفورد الذي أعطي في 80% من الدول (171 دولة بين 216) هو الأكثر انتشاراً في العالم، ويتقدم على اللقاحات الأخرى فايزر بايونتيك (102 دولة 47%) وسينوفارم وموديرنا (48 دولة 22%) وسبوتنيك في (41 دولة 19%) وجونسون آند جونسون (31 دولة 14%) وسينوفاك (24 دولة 11%).

الرئيسية/ محطات

اعلان
إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم
سبق

أعطت الدول أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، حتى الساعة 09:00 توقيت جرينتش، استنادًا لمصادر رسمية.

وفيما أعطي المليار الأول خلال 20 أسبوعاً على بدء حملات التلقيح الواسعة في ديسمبر، والمليار الثاني خلال 6 أسابيع، فيما استغرق إتمام المليار الثالث أقل من أربعة أسابيع، و40% من الرقم الإجمالي (1.2 مليار) أعطي في الصين، تليها الهند (329 مليوناً) وأمريكا (324 مليوناً).

لكن قياساً بعدد السكان في الدول التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة؛ فإن الشرق الأوسط يتصدر عمليات التلقيح، حيث تقترب بعض دوله من تجاوز نسبة 60% من السكان الذين تلقوا اللقاح بالكامل.

وأعطى الاتحاد الأوروبي 357 مليون جرعة لـ50% من سكانه، وقرابة 32% من سكان الكتلة تلقوا اللقاح بالكامل. وتتقدم مالطا أصغر دول الاتحاد بأشواط عن بقية دول أوروبا مع تطعيم كامل لـ70% من سكانها، وأعطت الدول الأكثر كثافة سكانية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 33% من مواطنيها اللقاح بالكامل.

وفيما بدأت غالبية الدول الفقيرة حملات التلقيح بفضل آليات كوفاكس فإن عمليات التطعيم لا تزال تشهد تفاوتات شديدة والدول ذات الدخل المرتفع أعطت 79 جرعة لكل 100 شخص مقارنة بجرعة واحدة في الدول منخفضة الدخل، وثمة 5 دول لم تبدأ التلقيح بعد هي كوريا الشمالية وهايتي وإريتريا وتنزانيا وبوروندي.

ورغم الجدل حول لقاح أسترازينيكا أكسفورد الذي أعطي في 80% من الدول (171 دولة بين 216) هو الأكثر انتشاراً في العالم، ويتقدم على اللقاحات الأخرى فايزر بايونتيك (102 دولة 47%) وسينوفارم وموديرنا (48 دولة 22%) وسبوتنيك في (41 دولة 19%) وجونسون آند جونسون (31 دولة 14%) وسينوفاك (24 دولة 11%).

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
02:41 PM

إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم

عمليات التطعيم لا تزال تشهد تفاوتات شديدة بين الدول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
116

أعطت الدول أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، حتى الساعة 09:00 توقيت جرينتش، استنادًا لمصادر رسمية.

وفيما أعطي المليار الأول خلال 20 أسبوعاً على بدء حملات التلقيح الواسعة في ديسمبر، والمليار الثاني خلال 6 أسابيع، فيما استغرق إتمام المليار الثالث أقل من أربعة أسابيع، و40% من الرقم الإجمالي (1.2 مليار) أعطي في الصين، تليها الهند (329 مليوناً) وأمريكا (324 مليوناً).

لكن قياساً بعدد السكان في الدول التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة؛ فإن الشرق الأوسط يتصدر عمليات التلقيح، حيث تقترب بعض دوله من تجاوز نسبة 60% من السكان الذين تلقوا اللقاح بالكامل.

وأعطى الاتحاد الأوروبي 357 مليون جرعة لـ50% من سكانه، وقرابة 32% من سكان الكتلة تلقوا اللقاح بالكامل. وتتقدم مالطا أصغر دول الاتحاد بأشواط عن بقية دول أوروبا مع تطعيم كامل لـ70% من سكانها، وأعطت الدول الأكثر كثافة سكانية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 33% من مواطنيها اللقاح بالكامل.

وفيما بدأت غالبية الدول الفقيرة حملات التلقيح بفضل آليات كوفاكس فإن عمليات التطعيم لا تزال تشهد تفاوتات شديدة والدول ذات الدخل المرتفع أعطت 79 جرعة لكل 100 شخص مقارنة بجرعة واحدة في الدول منخفضة الدخل، وثمة 5 دول لم تبدأ التلقيح بعد هي كوريا الشمالية وهايتي وإريتريا وتنزانيا وبوروندي.

ورغم الجدل حول لقاح أسترازينيكا أكسفورد الذي أعطي في 80% من الدول (171 دولة بين 216) هو الأكثر انتشاراً في العالم، ويتقدم على اللقاحات الأخرى فايزر بايونتيك (102 دولة 47%) وسينوفارم وموديرنا (48 دولة 22%) وسبوتنيك في (41 دولة 19%) وجونسون آند جونسون (31 دولة 14%) وسينوفاك (24 دولة 11%).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,857
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,516
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة