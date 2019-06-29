إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم

عمليات التطعيم لا تزال تشهد تفاوتات شديدة بين الدول

أعطت الدول أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، حتى الساعة 09:00 توقيت جرينتش، استنادًا لمصادر رسمية.

وفيما أعطي المليار الأول خلال 20 أسبوعاً على بدء حملات التلقيح الواسعة في ديسمبر، والمليار الثاني خلال 6 أسابيع، فيما استغرق إتمام المليار الثالث أقل من أربعة أسابيع، و40% من الرقم الإجمالي (1.2 مليار) أعطي في الصين، تليها الهند (329 مليوناً) وأمريكا (324 مليوناً).

لكن قياساً بعدد السكان في الدول التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة؛ فإن الشرق الأوسط يتصدر عمليات التلقيح، حيث تقترب بعض دوله من تجاوز نسبة 60% من السكان الذين تلقوا اللقاح بالكامل.

وأعطى الاتحاد الأوروبي 357 مليون جرعة لـ50% من سكانه، وقرابة 32% من سكان الكتلة تلقوا اللقاح بالكامل. وتتقدم مالطا أصغر دول الاتحاد بأشواط عن بقية دول أوروبا مع تطعيم كامل لـ70% من سكانها، وأعطت الدول الأكثر كثافة سكانية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 33% من مواطنيها اللقاح بالكامل.

وفيما بدأت غالبية الدول الفقيرة حملات التلقيح بفضل آليات كوفاكس فإن عمليات التطعيم لا تزال تشهد تفاوتات شديدة والدول ذات الدخل المرتفع أعطت 79 جرعة لكل 100 شخص مقارنة بجرعة واحدة في الدول منخفضة الدخل، وثمة 5 دول لم تبدأ التلقيح بعد هي كوريا الشمالية وهايتي وإريتريا وتنزانيا وبوروندي.

ورغم الجدل حول لقاح أسترازينيكا أكسفورد الذي أعطي في 80% من الدول (171 دولة بين 216) هو الأكثر انتشاراً في العالم، ويتقدم على اللقاحات الأخرى فايزر بايونتيك (102 دولة 47%) وسينوفارم وموديرنا (48 دولة 22%) وسبوتنيك في (41 دولة 19%) وجونسون آند جونسون (31 دولة 14%) وسينوفاك (24 دولة 11%).