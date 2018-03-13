وأشارت الوزارة إلى شفاء ست حالات من المصابين.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في تقرير لها اليوم، أنه تم إجراء 6582 فحصًا طبيًّا لكشف الفيروس في مختلف المناطق البلاد.

سجلت النمسا 67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 428 مصابًا.

النمسا.. ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 428 شخصًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-13 سجلت النمسا 67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 428 مصابًا. وذكرت وزارة الصحة النمساوية في تقرير لها اليوم، أنه تم إجراء 6582 فحصًا طبيًّا لكشف الفيروس في مختلف المناطق البلاد. وأشارت الوزارة إلى شفاء ست حالات من المصابين.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 02:48 PM

النمسا.. ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 428 شخصًا تسجيل 67 حالة جديدة.. وشفاء 6 من المرضى





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سجلت النمسا 67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 428 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في تقرير لها اليوم، أنه تم إجراء 6582 فحصًا طبيًّا لكشف الفيروس في مختلف المناطق البلاد.

وأشارت الوزارة إلى شفاء ست حالات من المصابين.