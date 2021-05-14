أدنى زيادة يومية خلال أسبوعين.. روسيا تسجل 9974 إصابة جديدة بكورونا

ليصبح إجمالي المصابين بالفيروس 252245 حالة بينها 2305 وفيات

سجلت روسيا اليوم الخميس، 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من مايو؛ مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.

ووفقًا لـ"رويترز" قال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا: إن 93 شخصًا توفوا خلال الليل؛ وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.