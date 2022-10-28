بالصور.. الرئيس النيجيري يؤدي مناسك العمرة

أدى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أمس، مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أمس، مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أمس، مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أمس، مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.