النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للسعوديين فقط.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

التقديم عليها إلكترونياً لمدة ثلاثة أيام

أعلنت بالهيئة العامة للطيران المدني عن توفر عدد من وظائف شاغرة للسعوديين بمسميات مختلفة، والتقديم عليها إلكترونياً عبر الرابط: (http://careers.gaca.gov.sa) ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وجاءت الوظائف المعلنة لحاملي مؤهل البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية، وظيفة كبير أخصائي مكتب تحقيق الرؤية، ومدير إدارة التغيير، ومدير مكتب تحقيق الرؤية، وأخصائي تخطيط استراتيجي.

وتضمّنت الوظائف مسمى أخصائي تعاون دولي لحاملي المؤهلات العلمية في تخصصات؛ القانون، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والشؤون الدولية، والاقتصاد، والمنظمات الدولية، والشؤون الدبلوماسية، والمفاوضات.

الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للسعوديين فقط.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني
سبق

أعلنت بالهيئة العامة للطيران المدني عن توفر عدد من وظائف شاغرة للسعوديين بمسميات مختلفة، والتقديم عليها إلكترونياً عبر الرابط: (http://careers.gaca.gov.sa) ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وجاءت الوظائف المعلنة لحاملي مؤهل البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية، وظيفة كبير أخصائي مكتب تحقيق الرؤية، ومدير إدارة التغيير، ومدير مكتب تحقيق الرؤية، وأخصائي تخطيط استراتيجي.

وتضمّنت الوظائف مسمى أخصائي تعاون دولي لحاملي المؤهلات العلمية في تخصصات؛ القانون، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والشؤون الدولية، والاقتصاد، والمنظمات الدولية، والشؤون الدبلوماسية، والمفاوضات.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
06:32 PM

للسعوديين فقط.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

التقديم عليها إلكترونياً لمدة ثلاثة أيام

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
13,956

أعلنت بالهيئة العامة للطيران المدني عن توفر عدد من وظائف شاغرة للسعوديين بمسميات مختلفة، والتقديم عليها إلكترونياً عبر الرابط: (http://careers.gaca.gov.sa) ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وجاءت الوظائف المعلنة لحاملي مؤهل البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية، وظيفة كبير أخصائي مكتب تحقيق الرؤية، ومدير إدارة التغيير، ومدير مكتب تحقيق الرؤية، وأخصائي تخطيط استراتيجي.

وتضمّنت الوظائف مسمى أخصائي تعاون دولي لحاملي المؤهلات العلمية في تخصصات؛ القانون، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والشؤون الدولية، والاقتصاد، والمنظمات الدولية، والشؤون الدبلوماسية، والمفاوضات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,228
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,511
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,965

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة