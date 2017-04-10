بسبب كورونا.. "ساندرز" يعلن انسحابه من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

أعلن السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، انسحابه من المنافسة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال السيناتور: "أعتقد أن رأيي تأثر في نهاية المطاف، بأنني كسيناتور أمريكي، يجب أن أتخذ الإجراءات الضرورية في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي اصطدمت بها البلاد خلال الوباء، بالإضافة إلى أن ما لا يقل عن 17 مليون شخص فقدوا عملهم".

وأشار إلى أنه يعتزم عمل كل ما هو ممكن لحماية العاملين في البلاد خلال الأزمة الاقتصادية، ولتأمين الضمان الصحي للمحتاجين.

وأكد ساندرز خروجه من التنافس الرئاسي. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كان "بايدن" يحظى بدعم 1217 مندوبًا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وساندرز 914.