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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

بسبب كورونا.. "ساندرز" يعلن انسحابه من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

أعلن السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، انسحابه من المنافسة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال السيناتور: "أعتقد أن رأيي تأثر في نهاية المطاف، بأنني كسيناتور أمريكي، يجب أن أتخذ الإجراءات الضرورية في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي اصطدمت بها البلاد خلال الوباء، بالإضافة إلى أن ما لا يقل عن 17 مليون شخص فقدوا عملهم".
وأشار إلى أنه يعتزم عمل كل ما هو ممكن لحماية العاملين في البلاد خلال الأزمة الاقتصادية، ولتأمين الضمان الصحي للمحتاجين.
وأكد ساندرز خروجه من التنافس الرئاسي. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كان "بايدن" يحظى بدعم 1217 مندوبًا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وساندرز 914.

فيروس كورونا الجديد بيرني ساندرز

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بسبب كورونا.. "ساندرز" يعلن انسحابه من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية
سبق

أعلن السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، انسحابه من المنافسة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال السيناتور: "أعتقد أن رأيي تأثر في نهاية المطاف، بأنني كسيناتور أمريكي، يجب أن أتخذ الإجراءات الضرورية في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي اصطدمت بها البلاد خلال الوباء، بالإضافة إلى أن ما لا يقل عن 17 مليون شخص فقدوا عملهم".
وأشار إلى أنه يعتزم عمل كل ما هو ممكن لحماية العاملين في البلاد خلال الأزمة الاقتصادية، ولتأمين الضمان الصحي للمحتاجين.
وأكد ساندرز خروجه من التنافس الرئاسي. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كان "بايدن" يحظى بدعم 1217 مندوبًا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وساندرز 914.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
03:04 PM

بسبب كورونا.. "ساندرز" يعلن انسحابه من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، انسحابه من المنافسة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال السيناتور: "أعتقد أن رأيي تأثر في نهاية المطاف، بأنني كسيناتور أمريكي، يجب أن أتخذ الإجراءات الضرورية في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي اصطدمت بها البلاد خلال الوباء، بالإضافة إلى أن ما لا يقل عن 17 مليون شخص فقدوا عملهم".
وأشار إلى أنه يعتزم عمل كل ما هو ممكن لحماية العاملين في البلاد خلال الأزمة الاقتصادية، ولتأمين الضمان الصحي للمحتاجين.
وأكد ساندرز خروجه من التنافس الرئاسي. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كان "بايدن" يحظى بدعم 1217 مندوبًا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وساندرز 914.

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