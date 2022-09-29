جولة أولى من الحوار بين المملكة والاتحاد الأوروبي بمجال حقوق الإنسان

بوفد يرأسه "العواد" وعدد من الخبراء والمختصين من وزارة الخارجية

‬عُقِدت، أمس، الجولة الأولى للحوار المشترك بين المملكة وبين الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.

شاركت المملكة بوفد يرأسه الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، ويضم الوفد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وعدد من الخبراء والمختصين من وزارة الخارجية، وهيئة حقوق الإنسان، وترأس الجانب الأوروبي السيد إيمون غيلمور، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، كما حضر الحوار سفراء وممثلو 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وفي مستهل الجلسة، رحّب السيد "غيلمور"، بإصلاحات حقوق الإنسان في المملكة، وبإقامة هذا الحوار المشترك، مشيراً إلى أهميته؛ لكونه يمثل منصة جديدة لإقامة حوار مفتوح حول موضوعات حقوق الإنسان، ومنوهاً بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر المملكة شريكاً أساسياً في مختلف المجالات.

واستعرض "العواد" أبرز الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى المدة الوجيزة التي تحققت فيها، وذكر أن أهم عامل أسهم في تحقيق هذه الإصلاحات هو وجود إرادة سياسية تتمثل في توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وأن هذه الإرادة تتطلع إلى أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان الإصلاحات المتحققة في المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ضمن عددٍ من موضوعات حقوق الإنسان التي شملت حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وحقوق المرأة، وسيادة القانون، والحرية الدينية، والحق في العمل، وسبل التعاون بين الجانبين في إطار الأمم المتحدة.

وقد تم طرح عدد من الاستيضاحات من قبل الجانبين ضمن هذه الموضوعات، حيث أثار الجانب السعودي استفسارات حول منهجية الاتحاد الأوروبي في تحقيق الموازنة بين أعمال الحق في حرية الرأي والتعبير وبين حماية المصالح التي اشتملت عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعامل دول الاتحاد الأوروبي مع العمال الأجانب خلال جائحة كورونا، وغيرها من الاستيضاحات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.