صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-28
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
08:15 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
09:17 PM
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
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