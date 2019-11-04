وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-04 التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 08:33 PM

"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي ناقشا عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك





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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.