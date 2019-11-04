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"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي

ناقشا عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية مجلس الشيوخ الفرنسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:33 PM

"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي

ناقشا عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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