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تمديد استقبال المشاركات بفروع جائزة الإعلام السعودي حتى 15 أكتوبر

بسبب الإقبال الكبير وعقب تلقي طلبات كثيرة  .. 340 عملاً بكل الفئات

أعلنت هيئة جائزة الإعلام السعودي، اليوم، تمديد فترة استقبال المشاركات في مختلف الفروع حتى 15 أكتوبر الحالي، بدلاً من الموعد المقرر مسبقاً بتاريخ 7 من الشهر نفسه.

وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي؛ أن عدد المشاركات تجاوز 340 عملاً؛ شملت كل فئات الجائزة، مشيراً إلى أن هذا التمديد يأتي بعد الإقبال الكبير على الجائزة خلال الأيام الماضية، وتلقي هيئة الجائزة طلبات بذلك من قِبل عددٍ من الإعلاميين.

ودعا الحارثي؛ المهتمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والتقديم على الجائزة بفروعها المختلفة عبر الموقع الرسمي (www.saudimf.com)، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي في المملكة، وتقدير المبدعين وتكريمهم، وتشجيع الابتكار والإبداع.

وتضم الجائزة ست فئات، هي: الصحافة, وتنقسم إلى فروع عدة، هي: (السياسية, الاقتصادية, الثقافية, الاجتماعية, الاستقصائية, الرياضية, الصورة والرسم الكاريكاتيري)، والإنتاج المرئي، وتشمل تحت مظلتها فرعين (التقرير التلفزيوني والحوار التلفزيوني), والإنتاج المسموع وتحت مظلته فرع واحد وهو (الحوار الجماهيري)، والتطبيق الإعلامي، والإعلام الريادي، وشخصية العام.

وكانت هيئة جائزة الإعلام السعودي قد أعلنت أخيراً تشكيل مجلس إدارة الجائزة، الذي يضم أسماءً سعودية وعربية بارزة ومؤثرة، وسيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة، وضمان استقلالها، وتطبيق المعايير المهنية.

هيئة جائزة الإعلام السعودي جائزة الإعلام السعودي هيئة الصحفيين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد استقبال المشاركات بفروع جائزة الإعلام السعودي حتى 15 أكتوبر
سبق

أعلنت هيئة جائزة الإعلام السعودي، اليوم، تمديد فترة استقبال المشاركات في مختلف الفروع حتى 15 أكتوبر الحالي، بدلاً من الموعد المقرر مسبقاً بتاريخ 7 من الشهر نفسه.

وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي؛ أن عدد المشاركات تجاوز 340 عملاً؛ شملت كل فئات الجائزة، مشيراً إلى أن هذا التمديد يأتي بعد الإقبال الكبير على الجائزة خلال الأيام الماضية، وتلقي هيئة الجائزة طلبات بذلك من قِبل عددٍ من الإعلاميين.

ودعا الحارثي؛ المهتمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والتقديم على الجائزة بفروعها المختلفة عبر الموقع الرسمي (www.saudimf.com)، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي في المملكة، وتقدير المبدعين وتكريمهم، وتشجيع الابتكار والإبداع.

وتضم الجائزة ست فئات، هي: الصحافة, وتنقسم إلى فروع عدة، هي: (السياسية, الاقتصادية, الثقافية, الاجتماعية, الاستقصائية, الرياضية, الصورة والرسم الكاريكاتيري)، والإنتاج المرئي، وتشمل تحت مظلتها فرعين (التقرير التلفزيوني والحوار التلفزيوني), والإنتاج المسموع وتحت مظلته فرع واحد وهو (الحوار الجماهيري)، والتطبيق الإعلامي، والإعلام الريادي، وشخصية العام.

وكانت هيئة جائزة الإعلام السعودي قد أعلنت أخيراً تشكيل مجلس إدارة الجائزة، الذي يضم أسماءً سعودية وعربية بارزة ومؤثرة، وسيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة، وضمان استقلالها، وتطبيق المعايير المهنية.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
01:20 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:23 PM

تمديد استقبال المشاركات بفروع جائزة الإعلام السعودي حتى 15 أكتوبر

بسبب الإقبال الكبير وعقب تلقي طلبات كثيرة  .. 340 عملاً بكل الفئات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة جائزة الإعلام السعودي، اليوم، تمديد فترة استقبال المشاركات في مختلف الفروع حتى 15 أكتوبر الحالي، بدلاً من الموعد المقرر مسبقاً بتاريخ 7 من الشهر نفسه.

وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي؛ أن عدد المشاركات تجاوز 340 عملاً؛ شملت كل فئات الجائزة، مشيراً إلى أن هذا التمديد يأتي بعد الإقبال الكبير على الجائزة خلال الأيام الماضية، وتلقي هيئة الجائزة طلبات بذلك من قِبل عددٍ من الإعلاميين.

ودعا الحارثي؛ المهتمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والتقديم على الجائزة بفروعها المختلفة عبر الموقع الرسمي (www.saudimf.com)، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي في المملكة، وتقدير المبدعين وتكريمهم، وتشجيع الابتكار والإبداع.

وتضم الجائزة ست فئات، هي: الصحافة, وتنقسم إلى فروع عدة، هي: (السياسية, الاقتصادية, الثقافية, الاجتماعية, الاستقصائية, الرياضية, الصورة والرسم الكاريكاتيري)، والإنتاج المرئي، وتشمل تحت مظلتها فرعين (التقرير التلفزيوني والحوار التلفزيوني), والإنتاج المسموع وتحت مظلته فرع واحد وهو (الحوار الجماهيري)، والتطبيق الإعلامي، والإعلام الريادي، وشخصية العام.

وكانت هيئة جائزة الإعلام السعودي قد أعلنت أخيراً تشكيل مجلس إدارة الجائزة، الذي يضم أسماءً سعودية وعربية بارزة ومؤثرة، وسيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة، وضمان استقلالها، وتطبيق المعايير المهنية.

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