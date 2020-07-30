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في آخر ودياته .. النصر يكسب الدرعية بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا باهتًا على نظيره الدرعية (درجة ثانية) في ختام مبارياته الودية المغلقة خلال فترة الإعداد لاستكمال الموسم الكروي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله" بنادي النصر.

يُشار إلى أن النصر خاض خمس مباريات ودية استعدادًا لاستئناف المنافسات وذلك بعد عودة النشاط الكروي حيث فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف قبل أن يخسر في ثالث مبارياته أمام ضيفه الفتح (1-3) كما خسر رابع المباريات أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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في آخر ودياته .. النصر يكسب الدرعية بثنائية
سبق

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا باهتًا على نظيره الدرعية (درجة ثانية) في ختام مبارياته الودية المغلقة خلال فترة الإعداد لاستكمال الموسم الكروي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله" بنادي النصر.

يُشار إلى أن النصر خاض خمس مباريات ودية استعدادًا لاستئناف المنافسات وذلك بعد عودة النشاط الكروي حيث فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف قبل أن يخسر في ثالث مبارياته أمام ضيفه الفتح (1-3) كما خسر رابع المباريات أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
12:00 AM

في آخر ودياته .. النصر يكسب الدرعية بثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,485

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا باهتًا على نظيره الدرعية (درجة ثانية) في ختام مبارياته الودية المغلقة خلال فترة الإعداد لاستكمال الموسم الكروي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله" بنادي النصر.

يُشار إلى أن النصر خاض خمس مباريات ودية استعدادًا لاستئناف المنافسات وذلك بعد عودة النشاط الكروي حيث فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف قبل أن يخسر في ثالث مبارياته أمام ضيفه الفتح (1-3) كما خسر رابع المباريات أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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