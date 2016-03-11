النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة الكويتية تعلن إجازة رسمية في البلاد من 12 إلى 26 مارس

ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت حكومة الكويت إجازة رسمية في البلاد اعتباراً من يوم 12 وحتى 26 مارس الحالي في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، كما قررت تعليق معظم رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد اعتباراً من يوم الجمعة.
واتخذت حكومة الكويت، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات تهدف إلى مكافحة التفشي، وتشمل حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر وقصر رحلات القادمين على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى"، فيما "يستثنى من ذلك طائرات الشحن".
وأعلنت الحكومة عن "منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق"، إضافة إلى "إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة".
وتقضي القرارات التي تم تبنيها اليوم بأنه "تعتبر الفترة من غد الموافق 12 مارس 2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020".

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الحكومة الكويتية تعلن إجازة رسمية في البلاد من 12 إلى 26 مارس
سبق

أعلنت حكومة الكويت إجازة رسمية في البلاد اعتباراً من يوم 12 وحتى 26 مارس الحالي في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، كما قررت تعليق معظم رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد اعتباراً من يوم الجمعة.
واتخذت حكومة الكويت، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات تهدف إلى مكافحة التفشي، وتشمل حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر وقصر رحلات القادمين على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى"، فيما "يستثنى من ذلك طائرات الشحن".
وأعلنت الحكومة عن "منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق"، إضافة إلى "إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة".
وتقضي القرارات التي تم تبنيها اليوم بأنه "تعتبر الفترة من غد الموافق 12 مارس 2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020".

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
07:28 PM

الحكومة الكويتية تعلن إجازة رسمية في البلاد من 12 إلى 26 مارس

ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,118

أعلنت حكومة الكويت إجازة رسمية في البلاد اعتباراً من يوم 12 وحتى 26 مارس الحالي في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، كما قررت تعليق معظم رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد اعتباراً من يوم الجمعة.
واتخذت حكومة الكويت، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات تهدف إلى مكافحة التفشي، وتشمل حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر وقصر رحلات القادمين على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى"، فيما "يستثنى من ذلك طائرات الشحن".
وأعلنت الحكومة عن "منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق"، إضافة إلى "إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة".
وتقضي القرارات التي تم تبنيها اليوم بأنه "تعتبر الفترة من غد الموافق 12 مارس 2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,161
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,350
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,321
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,361

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة