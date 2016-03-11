أعلنت حكومة الكويت إجازة رسمية في البلاد اعتباراً من يوم 12 وحتى 26 مارس الحالي في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، كما قررت تعليق معظم رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد اعتباراً من يوم الجمعة. واتخذت حكومة الكويت، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات تهدف إلى مكافحة التفشي، وتشمل حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر وقصر رحلات القادمين على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى"، فيما "يستثنى من ذلك طائرات الشحن". وأعلنت الحكومة عن "منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق"، إضافة إلى "إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة". وتقضي القرارات التي تم تبنيها اليوم بأنه "تعتبر الفترة من غد الموافق 12 مارس 2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020".

الحكومة الكويتية تعلن إجازة رسمية في البلاد من 12 إلى 26 مارس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-11 أعلنت حكومة الكويت إجازة رسمية في البلاد اعتباراً من يوم 12 وحتى 26 مارس الحالي في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، كما قررت تعليق معظم رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد اعتباراً من يوم الجمعة.

واتخذت حكومة الكويت، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات تهدف إلى مكافحة التفشي، وتشمل حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر وقصر رحلات القادمين على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى"، فيما "يستثنى من ذلك طائرات الشحن".

وأعلنت الحكومة عن "منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق"، إضافة إلى "إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة".

وتقضي القرارات التي تم تبنيها اليوم بأنه "تعتبر الفترة من غد الموافق 12 مارس 2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020".

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 07:28 PM

الحكومة الكويتية تعلن إجازة رسمية في البلاد من 12 إلى 26 مارس ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا





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أعلنت حكومة الكويت إجازة رسمية في البلاد اعتباراً من يوم 12 وحتى 26 مارس الحالي في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، كما قررت تعليق معظم رحلات الركاب الجوية من وإلى البلاد اعتباراً من يوم الجمعة.

واتخذت حكومة الكويت، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات تهدف إلى مكافحة التفشي، وتشمل حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر وقصر رحلات القادمين على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى"، فيما "يستثنى من ذلك طائرات الشحن".

وأعلنت الحكومة عن "منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق"، إضافة إلى "إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة".

وتقضي القرارات التي تم تبنيها اليوم بأنه "تعتبر الفترة من غد الموافق 12 مارس 2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020".