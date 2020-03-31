"أمانة جدة" تلزم المطاعم بإحكام إغلاق طلبات العملاء قبل تسليمها للمندوبين

استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية بما يحد من انتشار الفيروس المستجد

ألزمت أمانة محافظة جدة المطاعم بإحكام غلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل.

يأتي هذا استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية بما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي يأتي من ضمنها متابعة مندوبي المنشآت التجارية في خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، من حيث سلامة وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل صحي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية ألزمت المطاعم بإحكام غلق طلبات العملاء قبل تسليمها لمندوبي التوصيل. مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على للتأكد من التزام المنشآت كافة بتنفيذ خطط مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى -لا قدر الله-.