"بر الريث" تؤمِّن الغذاء لأكثر من 1300 أسرة

تزامنًا مع أزمة كورونا

حصرت جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بمنطقة جازان أكثر من 1383 أسرة؛ وذلك لتأمين المستلزمات الغذائية لها تزامنًا مع أزمة جائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "حصاد العطاء" لشديدي الحاجة والأيتام وكبار السن والأرامل وغيرهم.

ودشَّن أحمد موسى أبو قرن، محافظ الريث، المبادرة، وأوصى بأن يكون التوزيع متفرقًا على حسب المراكز.

وحثَّ جميع مراكز المحافظة على التعاون والإشراف والمتابعة، قائلاً: "كلنا مسؤول وجنود الوطن في خدمة المجتمع. وهذه المبادرة النوعية واجب ديني ووطني".

ونوه بالتوعية الدائمة للأُسر والمجتمع، وبأهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الصحية والأمنية.

وكانت بداية انطلاق المبادرة من مركز ملاطس، بإشراف رئيس مركز ملاطس عبد الرحمن بن حسين عطف، ورئيس جمعية خدمات الأسرة والمرأة بمركز ملاطس جابر محمد أبو ملحة.

من جهته، قدّم مصعود يحيى السلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية "البر" بمحافظة الريث، شكره وتقديره للجميع، وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى دعم كل الأسر المستفيدة بسلال غذائية صحية متكاملة.

وأضاف بأن هذا التكافل الاجتماعي يدعم كل الجهود التي تخفف من الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورنا المستجد.

وتابع "تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الجهات الخيرية في السعودية تماشيًا مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين للتخفيف من تداعيات آثار فيروس كورونا الجديد. وبرامج المبادرة سوف تكون مستمرة -بإذن الله- بمساندة الفريق التطوعي بالجمعية لخدمة المستفيدين في منازلهم وفق خطط وبرامج تنظم ذلك".

ودعا أهل البذل والعطاء إلى دعم برامج المبادرة، مقدمًا الشكر لمركز التنمية الاجتماعية بجازان على دعمه ومساندته للجمعية، ولمحافظ الريث ورئيس المركز على المتابعة المستمرة والتوجيهات الهادفة لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، وللجهات المانحة والأفراد المتطوعين.

يُذكر أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء التدشين والتوزيع حرصًا على سلامة المواطنين.