"إلا يصرفها الله" .. "الحصيني: "الباردة" تتعمّق وانخفاض الحرارة يستمر للسبت

قال: "الماطرة" #غيث تنطلق اليوم لتؤثر في الإمارات وعُمان والربع الخالي

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن انخفاضاً ملموساً لدرجات الحرارة سيستمر إلى يوم السبت.

وقال عبر حسابه في "تويتر": فجر اليوم الأربعاء، نلاحظ تعمُّق الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة, متوقع مزيد من الانخفاض -إلا يصرفها الله- ومتوقع استمرارها حتى السبت، ومن الأحد ترجع إلى ما كانت عليه، بإذن الله".

وأضاف: "محافظات الرياض والشرقية الجنوبية تأثرت بحالة #غيث، واليوم الأربعاء تأثير الحالة في الأمارات وعُمان والربع الخالي".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، عسير، كذلك على جازان والباحة تشمل السواحل منها؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.