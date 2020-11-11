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بقيادة "كارتيرون" .. التعاون يدشن تدريباته بمشاركة "تاوامبا"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تمارينه الاعتيادية، اليوم الأربعاء، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا بعد تعافيه من فيروس كورونا.


وفرض المدير الفني تمارين لياقية مكثفة، وقسم اللاعبين لمجموعتين تلعب الكرة وسط مساحات ضيقة، وفي ختام الحصة التدريبية أدى اللاعبون تمارين الإطالة وتفكيك العضلات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بقيادة "كارتيرون" .. التعاون يدشن تدريباته بمشاركة "تاوامبا"
سبق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تمارينه الاعتيادية، اليوم الأربعاء، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا بعد تعافيه من فيروس كورونا.


وفرض المدير الفني تمارين لياقية مكثفة، وقسم اللاعبين لمجموعتين تلعب الكرة وسط مساحات ضيقة، وفي ختام الحصة التدريبية أدى اللاعبون تمارين الإطالة وتفكيك العضلات.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:08 PM

بقيادة "كارتيرون" .. التعاون يدشن تدريباته بمشاركة "تاوامبا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تمارينه الاعتيادية، اليوم الأربعاء، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا بعد تعافيه من فيروس كورونا.


وفرض المدير الفني تمارين لياقية مكثفة، وقسم اللاعبين لمجموعتين تلعب الكرة وسط مساحات ضيقة، وفي ختام الحصة التدريبية أدى اللاعبون تمارين الإطالة وتفكيك العضلات.

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