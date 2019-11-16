"أمطار الفجر" تُسيل الأودية بالعويقيلة فكيف كان مشهد جريان "الخر"؟

مشاهد التقطها "السحيباني" وخصَّ بها "سبق" والأجواء المعتدلة تأسر القلوب

هطلت أمطارٌ غزيرة ،فجر اليوم، على محافظة العويقيلة ولوقة والمركوز والهبكة ونعيجان، والفياض شمال زهوة بمنطقة الحدود الشمالية؛ سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

وابتهج الأهالي والمتنزهون بأجواء معتدلة أسرت القلوب، وأمطار متواصلة أسالت الأرض وأجرت الأودية وأدخلت الفرح والسرور على الجميع.

ورصد المصوّر حمد السحيباني؛ بعدسته جريان وادي "الخر" بمحافظة العويقيلة، وخصَّ بها متابعي "سبق".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض, المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان, وعلى أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.