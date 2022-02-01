استشاري أمراض معدية: "التنشيطية" أثبتت فاعليتها في الحد من مضاعفات "أوميكرون"

"الشهري": معظم الحالات المحوّلة للمستشفيات والخطيرة لأشخاص لم يتلقوا اللقاح

أكّد استشاري الأمراض المعدية الدكتور على الشهري؛ أن فعالية اللقاحات تسهم في تقليل نسبة الدخول للمستشفيات أو التنويم بالعناية المركزة والوفاة- لا قدر الله، لافتاً إلى أن الجرعة الثانية للقاحات التي زامنت ظهور المتحور دلتا، نجحت في تثبيط خطورته بنسبة كبيرة، حتى مع أوميكرون.

وشدّد الشهري؛ في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، على أن الدراسات أثبتت أن الجرعة الثالثة التعزيزية تمنع الأعراض الشديدة للفيروس المتحور "أوميكرون"، لافتاً إلى أن الكثير من الحالات المحولة للمستشفيات إما لأشخاصٍ لم تأخذ اللقاحات أو لم تنهها بشكلٍ كامل.