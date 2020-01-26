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الهيئة العامة للجمارك تحتفل باليوم العالمي للجمارك

تنظم فعاليات لتوعية العامة

يحتفل العالم اليوم ٢٦ يناير، باليوم العالمي للجمارك؛ حيث يوافق هذا التاريخ إنشاء المنظمة العالمية للجمارك، التي تهدف إلى رفع فعالية المصالح الجمركية عبر العالم وتجويد خدماتها وتمكينها من أداء وظائفها في ما يخص تيسير التجارة وتأمين المبادلات التجارية.

وضمن فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة، حرصت الهيئة العامة للجمارك على تنظيم فعاليات لتوعية العامة تحت شعار "أمن وازدهار، لمستقبل مستدام"، وهدفت الفعالية إلى مشاركة الطفل بالجوانب التثقيفية والترفيهية المفيدة؛ من خلال الفنون التشكيلية والتلوين، واستديو التصوير، وإكسابه المهارات الإبداعية والفنية.

الهيئة العامة للجمارك اليوم العالمي للجمارك المنظمة العالمية للجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة العامة للجمارك تحتفل باليوم العالمي للجمارك
سبق

يحتفل العالم اليوم ٢٦ يناير، باليوم العالمي للجمارك؛ حيث يوافق هذا التاريخ إنشاء المنظمة العالمية للجمارك، التي تهدف إلى رفع فعالية المصالح الجمركية عبر العالم وتجويد خدماتها وتمكينها من أداء وظائفها في ما يخص تيسير التجارة وتأمين المبادلات التجارية.

وضمن فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة، حرصت الهيئة العامة للجمارك على تنظيم فعاليات لتوعية العامة تحت شعار "أمن وازدهار، لمستقبل مستدام"، وهدفت الفعالية إلى مشاركة الطفل بالجوانب التثقيفية والترفيهية المفيدة؛ من خلال الفنون التشكيلية والتلوين، واستديو التصوير، وإكسابه المهارات الإبداعية والفنية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
11:22 AM

الهيئة العامة للجمارك تحتفل باليوم العالمي للجمارك

تنظم فعاليات لتوعية العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحتفل العالم اليوم ٢٦ يناير، باليوم العالمي للجمارك؛ حيث يوافق هذا التاريخ إنشاء المنظمة العالمية للجمارك، التي تهدف إلى رفع فعالية المصالح الجمركية عبر العالم وتجويد خدماتها وتمكينها من أداء وظائفها في ما يخص تيسير التجارة وتأمين المبادلات التجارية.

وضمن فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة، حرصت الهيئة العامة للجمارك على تنظيم فعاليات لتوعية العامة تحت شعار "أمن وازدهار، لمستقبل مستدام"، وهدفت الفعالية إلى مشاركة الطفل بالجوانب التثقيفية والترفيهية المفيدة؛ من خلال الفنون التشكيلية والتلوين، واستديو التصوير، وإكسابه المهارات الإبداعية والفنية.

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