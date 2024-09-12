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الأهلي يحقق الثنائية.. بفوزه بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

بعد إسقاط الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة

توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين اليوم فريق الأهلي بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ليحقق البطولة الثانية في هذا الموسم بعد تحقيقه لقب الدوري .


وجاءت نتائج الأشواط: 17-25 ، 21 - 25 ، 17-25 .


وتفوق الأهلي بالخبرة واستطاع فرض سيطرته على مجريات المباراة من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي أسهمت في حصد الكثير من النقاط، لينهي الشوط الأول لمصلحته 17-25، واستمر التفوق ووضح فارق الخبرة خاصة في استقبال الكرة الأولى التي كانت مفتاح الفوز واستطاع مُعدّ الفريق سعد الغزواني من تنويع الكرات بكل سهولة على الشبكة من مركز 3 و4، لينهي الشوط الثاني 21 - 25 ليتواصل ذلك في الشوط الثالث لينهيه 17-25 .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يحقق الثنائية.. بفوزه بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة
سبق

توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين اليوم فريق الأهلي بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ليحقق البطولة الثانية في هذا الموسم بعد تحقيقه لقب الدوري .


وجاءت نتائج الأشواط: 17-25 ، 21 - 25 ، 17-25 .


وتفوق الأهلي بالخبرة واستطاع فرض سيطرته على مجريات المباراة من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي أسهمت في حصد الكثير من النقاط، لينهي الشوط الأول لمصلحته 17-25، واستمر التفوق ووضح فارق الخبرة خاصة في استقبال الكرة الأولى التي كانت مفتاح الفوز واستطاع مُعدّ الفريق سعد الغزواني من تنويع الكرات بكل سهولة على الشبكة من مركز 3 و4، لينهي الشوط الثاني 21 - 25 ليتواصل ذلك في الشوط الثالث لينهيه 17-25 .


12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
07:38 PM

الأهلي يحقق الثنائية.. بفوزه بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

بعد إسقاط الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين اليوم فريق الأهلي بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ليحقق البطولة الثانية في هذا الموسم بعد تحقيقه لقب الدوري .


وجاءت نتائج الأشواط: 17-25 ، 21 - 25 ، 17-25 .


وتفوق الأهلي بالخبرة واستطاع فرض سيطرته على مجريات المباراة من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي أسهمت في حصد الكثير من النقاط، لينهي الشوط الأول لمصلحته 17-25، واستمر التفوق ووضح فارق الخبرة خاصة في استقبال الكرة الأولى التي كانت مفتاح الفوز واستطاع مُعدّ الفريق سعد الغزواني من تنويع الكرات بكل سهولة على الشبكة من مركز 3 و4، لينهي الشوط الثاني 21 - 25 ليتواصل ذلك في الشوط الثالث لينهيه 17-25 .


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