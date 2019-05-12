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في الرياض.. حالات التعافي من "كورونا" تتجاوز النشطة

مكة بالمرتبة الثانية بـ 3701 شخص تخلصوا من الفيروس

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، في مدينة الرياض، عدد الحالات النشطة القائمة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما تصدرت الرياض مدن المملكة من حيث عدد حالات التعافي.

وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي في الرياض 4041 مقابل 3223 حالة نشطة.

واحتلت مكة المرتبة الثانية بعد الرياض في حالات التعافي؛ حيث بلغ الإجمالي 3701 حالة تعافٍ مقابل 5450 حالة نشطة.

وفي جدة بلغ إجمالي حالات التعافي 2200 حالة، مقابل 4937 حالة نشطة، بينما في المدينة بلغ عدد التعافي 1622 حالة، مقابل 4796 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الرياض.. حالات التعافي من "كورونا" تتجاوز النشطة
سبق

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، في مدينة الرياض، عدد الحالات النشطة القائمة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما تصدرت الرياض مدن المملكة من حيث عدد حالات التعافي.

وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي في الرياض 4041 مقابل 3223 حالة نشطة.

واحتلت مكة المرتبة الثانية بعد الرياض في حالات التعافي؛ حيث بلغ الإجمالي 3701 حالة تعافٍ مقابل 5450 حالة نشطة.

وفي جدة بلغ إجمالي حالات التعافي 2200 حالة، مقابل 4937 حالة نشطة، بينما في المدينة بلغ عدد التعافي 1622 حالة، مقابل 4796 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:14 PM

في الرياض.. حالات التعافي من "كورونا" تتجاوز النشطة

مكة بالمرتبة الثانية بـ 3701 شخص تخلصوا من الفيروس

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
1
4,501

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، في مدينة الرياض، عدد الحالات النشطة القائمة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما تصدرت الرياض مدن المملكة من حيث عدد حالات التعافي.

وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي في الرياض 4041 مقابل 3223 حالة نشطة.

واحتلت مكة المرتبة الثانية بعد الرياض في حالات التعافي؛ حيث بلغ الإجمالي 3701 حالة تعافٍ مقابل 5450 حالة نشطة.

وفي جدة بلغ إجمالي حالات التعافي 2200 حالة، مقابل 4937 حالة نشطة، بينما في المدينة بلغ عدد التعافي 1622 حالة، مقابل 4796 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.

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