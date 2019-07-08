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"مكافحة العنوسة" .. مناقشات على طاولة "الشورى" اليوم تواجه التحديات

مشروع قدّمه عضوان ويهدف علاج عدم وجود جهة مركزية للإستراتيجيات

يناقش مجلس الشورى، اليوم، مقترح نظام مكافحة العنوسة المقدم من الأمير الدكتور خالد المشاري؛ والدكتور منصور العقيل؛ وذلك بعد دراسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب النظام المقدم من العضوين، واشتمل على أربع عشرة مادة لكن اللجنة تحفظت عليه ورأت عدم ملاءمته، إلا أنه سيناقش اليوم لمعرفة رأي الأعضاء.

وجاء في المسوغات التي تقدم بها العضوان، أنه يقدر عدد سكان المملكة بـ (32.552.336) نسمة لعام 1438هـ (2017م) مقارنة بالمسح الديموغرافي لعام (2016م) البالغ (31.742.308)، بمتوسط معدل نمو سنوي (2.52 %) ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (57.48 %) ذكوراً، و(42.52 %) إناثاً من جملة السكان في عام 1438هـ (2017م).

وبلغ عدد السكان السعوديين وفقا لنتائج المسح (20.408.362) نسمة في عام 1438هـ (2017م)، أي بنسبة (62.69 %) من جملة سكان المملكة لعام 2017م، مقارنة بـ (20.064.970) نسمة في عام 1437هـ (2016م)، وذلك بزيادة مقدارها (343.392) نسمة، أي بنسبة متوسط معدل نمو سنوي (1.71 %) وهي نسبة نمو متوسطة جداً ومقلقة؛ لأنها أصبحت تماثل معدلات نمو السكان الأوروبيين الغربيين وما يعانونه من خوف في فقدان هويتهم وتركيبة مجتمعاتهم وثقافتهم الوطنية لمصلحة المهاجرين إليهم من جنسيات وثقافات مختلفة.

إذ إن متوسط معدل نمو سنوي بنسبة (1.71 %) هي حالة انكماش ملحوظة في عدد المواليد السعوديين مقارنة بنسبة كانت (3.79 %) لتعداد (1974-1992م) ويطرح هذا المتغير في مسار معدل نمو السعوديين على المخططين الإستراتيجيين أهمية العمل على معالجة هذا الخلل الاجتماعي المرتقب حتى لا تفقد المملكة مقوماتها وخصائصها وثقافتها المجتمعية في السنوات القليلة القادمة.

وهو ما دعا اللجنة إلى طرح مشروع "نظام مكافحة العنوسة والطلاق" وسبل معالجة التحدي القادم، وذلك لعدم وجود جهة مركزية مستقلة منظمة ومتابعة ومنسقة للإستراتيجيات المطلوبة في مواجهة وحل تحديات، وكذلك لتزايد معدلات العنوسة والطلاق وانعكاساتها على حجم وتركيبة السكان بتبعاتها على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية وكذلك تفشي ظاهرة تأخر زواج الشباب والشابات وهي حالة هروب الشباب من المسؤولية الزوجية والإحجام عن الزواج؛ ما أسهم في تفاقم ما يُطلق عليه في البحث الاجتماعي "العنوسة".

وتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد ونسبة "الطلاق" في المجتمع، وهما يشكلان معضلتين لهما تبعات اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة على مقومات أي دولة، ومن نتاج ظواهرها الاجتماعية هي انعكاساتها في تقويض أركان لحمة وتفكك الأسرة، واقتصادياً تغذية ظاهرة الأنانية الفردية بالبُعد عن المسؤولية وتكاليفها المعيشية، أما انعكاساتهما الأمنية الوطنية فتكمن في مساهمتهما المباشرة في خفض نسب المواليد وانكماش حجم القوى البشرية من المواطنين واختلال التركيبة السكانية في تزايد تعداد السكان غير السعوديين.

واقترحت اللجنة لمعالجة هاتين الظاهرتين وجود نظام تصحيح تفاقم هاتين المعضلتين تحقيقاً لسلامة الأمن الاجتماعي والسياسي والثقافي ونماء مجتمع متجانس يحافظ على تراثه وقيمه، وهذا لا يتحقق إلا بنسبة كبيرة وغالبة من السكان السعوديين.

ومن أهداف المقترح: مكافحة تفشي ظاهرتَي العنوسة والطلاق؛ لحماية المجتمع وتركيبته السكانية والحفاظ على هوية المجتمع وثقافته الوطنية وتعزيز الأمن القومي والسلم الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة العنوسة" .. مناقشات على طاولة "الشورى" اليوم تواجه التحديات
سبق

يناقش مجلس الشورى، اليوم، مقترح نظام مكافحة العنوسة المقدم من الأمير الدكتور خالد المشاري؛ والدكتور منصور العقيل؛ وذلك بعد دراسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب النظام المقدم من العضوين، واشتمل على أربع عشرة مادة لكن اللجنة تحفظت عليه ورأت عدم ملاءمته، إلا أنه سيناقش اليوم لمعرفة رأي الأعضاء.

وجاء في المسوغات التي تقدم بها العضوان، أنه يقدر عدد سكان المملكة بـ (32.552.336) نسمة لعام 1438هـ (2017م) مقارنة بالمسح الديموغرافي لعام (2016م) البالغ (31.742.308)، بمتوسط معدل نمو سنوي (2.52 %) ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (57.48 %) ذكوراً، و(42.52 %) إناثاً من جملة السكان في عام 1438هـ (2017م).

وبلغ عدد السكان السعوديين وفقا لنتائج المسح (20.408.362) نسمة في عام 1438هـ (2017م)، أي بنسبة (62.69 %) من جملة سكان المملكة لعام 2017م، مقارنة بـ (20.064.970) نسمة في عام 1437هـ (2016م)، وذلك بزيادة مقدارها (343.392) نسمة، أي بنسبة متوسط معدل نمو سنوي (1.71 %) وهي نسبة نمو متوسطة جداً ومقلقة؛ لأنها أصبحت تماثل معدلات نمو السكان الأوروبيين الغربيين وما يعانونه من خوف في فقدان هويتهم وتركيبة مجتمعاتهم وثقافتهم الوطنية لمصلحة المهاجرين إليهم من جنسيات وثقافات مختلفة.

إذ إن متوسط معدل نمو سنوي بنسبة (1.71 %) هي حالة انكماش ملحوظة في عدد المواليد السعوديين مقارنة بنسبة كانت (3.79 %) لتعداد (1974-1992م) ويطرح هذا المتغير في مسار معدل نمو السعوديين على المخططين الإستراتيجيين أهمية العمل على معالجة هذا الخلل الاجتماعي المرتقب حتى لا تفقد المملكة مقوماتها وخصائصها وثقافتها المجتمعية في السنوات القليلة القادمة.

وهو ما دعا اللجنة إلى طرح مشروع "نظام مكافحة العنوسة والطلاق" وسبل معالجة التحدي القادم، وذلك لعدم وجود جهة مركزية مستقلة منظمة ومتابعة ومنسقة للإستراتيجيات المطلوبة في مواجهة وحل تحديات، وكذلك لتزايد معدلات العنوسة والطلاق وانعكاساتها على حجم وتركيبة السكان بتبعاتها على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية وكذلك تفشي ظاهرة تأخر زواج الشباب والشابات وهي حالة هروب الشباب من المسؤولية الزوجية والإحجام عن الزواج؛ ما أسهم في تفاقم ما يُطلق عليه في البحث الاجتماعي "العنوسة".

وتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد ونسبة "الطلاق" في المجتمع، وهما يشكلان معضلتين لهما تبعات اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة على مقومات أي دولة، ومن نتاج ظواهرها الاجتماعية هي انعكاساتها في تقويض أركان لحمة وتفكك الأسرة، واقتصادياً تغذية ظاهرة الأنانية الفردية بالبُعد عن المسؤولية وتكاليفها المعيشية، أما انعكاساتهما الأمنية الوطنية فتكمن في مساهمتهما المباشرة في خفض نسب المواليد وانكماش حجم القوى البشرية من المواطنين واختلال التركيبة السكانية في تزايد تعداد السكان غير السعوديين.

واقترحت اللجنة لمعالجة هاتين الظاهرتين وجود نظام تصحيح تفاقم هاتين المعضلتين تحقيقاً لسلامة الأمن الاجتماعي والسياسي والثقافي ونماء مجتمع متجانس يحافظ على تراثه وقيمه، وهذا لا يتحقق إلا بنسبة كبيرة وغالبة من السكان السعوديين.

ومن أهداف المقترح: مكافحة تفشي ظاهرتَي العنوسة والطلاق؛ لحماية المجتمع وتركيبته السكانية والحفاظ على هوية المجتمع وثقافته الوطنية وتعزيز الأمن القومي والسلم الاجتماعي.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:42 PM

"مكافحة العنوسة" .. مناقشات على طاولة "الشورى" اليوم تواجه التحديات

مشروع قدّمه عضوان ويهدف علاج عدم وجود جهة مركزية للإستراتيجيات

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بدر العتيبي - الرياض
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يناقش مجلس الشورى، اليوم، مقترح نظام مكافحة العنوسة المقدم من الأمير الدكتور خالد المشاري؛ والدكتور منصور العقيل؛ وذلك بعد دراسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب النظام المقدم من العضوين، واشتمل على أربع عشرة مادة لكن اللجنة تحفظت عليه ورأت عدم ملاءمته، إلا أنه سيناقش اليوم لمعرفة رأي الأعضاء.

وجاء في المسوغات التي تقدم بها العضوان، أنه يقدر عدد سكان المملكة بـ (32.552.336) نسمة لعام 1438هـ (2017م) مقارنة بالمسح الديموغرافي لعام (2016م) البالغ (31.742.308)، بمتوسط معدل نمو سنوي (2.52 %) ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (57.48 %) ذكوراً، و(42.52 %) إناثاً من جملة السكان في عام 1438هـ (2017م).

وبلغ عدد السكان السعوديين وفقا لنتائج المسح (20.408.362) نسمة في عام 1438هـ (2017م)، أي بنسبة (62.69 %) من جملة سكان المملكة لعام 2017م، مقارنة بـ (20.064.970) نسمة في عام 1437هـ (2016م)، وذلك بزيادة مقدارها (343.392) نسمة، أي بنسبة متوسط معدل نمو سنوي (1.71 %) وهي نسبة نمو متوسطة جداً ومقلقة؛ لأنها أصبحت تماثل معدلات نمو السكان الأوروبيين الغربيين وما يعانونه من خوف في فقدان هويتهم وتركيبة مجتمعاتهم وثقافتهم الوطنية لمصلحة المهاجرين إليهم من جنسيات وثقافات مختلفة.

إذ إن متوسط معدل نمو سنوي بنسبة (1.71 %) هي حالة انكماش ملحوظة في عدد المواليد السعوديين مقارنة بنسبة كانت (3.79 %) لتعداد (1974-1992م) ويطرح هذا المتغير في مسار معدل نمو السعوديين على المخططين الإستراتيجيين أهمية العمل على معالجة هذا الخلل الاجتماعي المرتقب حتى لا تفقد المملكة مقوماتها وخصائصها وثقافتها المجتمعية في السنوات القليلة القادمة.

وهو ما دعا اللجنة إلى طرح مشروع "نظام مكافحة العنوسة والطلاق" وسبل معالجة التحدي القادم، وذلك لعدم وجود جهة مركزية مستقلة منظمة ومتابعة ومنسقة للإستراتيجيات المطلوبة في مواجهة وحل تحديات، وكذلك لتزايد معدلات العنوسة والطلاق وانعكاساتها على حجم وتركيبة السكان بتبعاتها على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية وكذلك تفشي ظاهرة تأخر زواج الشباب والشابات وهي حالة هروب الشباب من المسؤولية الزوجية والإحجام عن الزواج؛ ما أسهم في تفاقم ما يُطلق عليه في البحث الاجتماعي "العنوسة".

وتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد ونسبة "الطلاق" في المجتمع، وهما يشكلان معضلتين لهما تبعات اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة على مقومات أي دولة، ومن نتاج ظواهرها الاجتماعية هي انعكاساتها في تقويض أركان لحمة وتفكك الأسرة، واقتصادياً تغذية ظاهرة الأنانية الفردية بالبُعد عن المسؤولية وتكاليفها المعيشية، أما انعكاساتهما الأمنية الوطنية فتكمن في مساهمتهما المباشرة في خفض نسب المواليد وانكماش حجم القوى البشرية من المواطنين واختلال التركيبة السكانية في تزايد تعداد السكان غير السعوديين.

واقترحت اللجنة لمعالجة هاتين الظاهرتين وجود نظام تصحيح تفاقم هاتين المعضلتين تحقيقاً لسلامة الأمن الاجتماعي والسياسي والثقافي ونماء مجتمع متجانس يحافظ على تراثه وقيمه، وهذا لا يتحقق إلا بنسبة كبيرة وغالبة من السكان السعوديين.

ومن أهداف المقترح: مكافحة تفشي ظاهرتَي العنوسة والطلاق؛ لحماية المجتمع وتركيبته السكانية والحفاظ على هوية المجتمع وثقافته الوطنية وتعزيز الأمن القومي والسلم الاجتماعي.

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