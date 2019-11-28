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"فيصل بن بندر" يستقبل "السلطان" ومحافظ هيئة الاتصالات

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعددًا من قيادات الهيئة.

واستعرض الدكتور "التميمي" خلال الاستقبال، الإنجازات والنقلات النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات في المنطقة وأدوار الهيئة في تعزيزها وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وثمن أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدًا بالأدوار التي تضطلع بها في المتابعة والإشراف على القطاع والعمل على تطويره، وتحفيز التنافسية في أسواقه، وحماية المستخدمين.

أمير منطقة الرياض محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فيصل بن بندر" يستقبل "السلطان" ومحافظ هيئة الاتصالات
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعددًا من قيادات الهيئة.

واستعرض الدكتور "التميمي" خلال الاستقبال، الإنجازات والنقلات النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات في المنطقة وأدوار الهيئة في تعزيزها وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وثمن أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدًا بالأدوار التي تضطلع بها في المتابعة والإشراف على القطاع والعمل على تطويره، وتحفيز التنافسية في أسواقه، وحماية المستخدمين.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:00 PM

"فيصل بن بندر" يستقبل "السلطان" ومحافظ هيئة الاتصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعددًا من قيادات الهيئة.

واستعرض الدكتور "التميمي" خلال الاستقبال، الإنجازات والنقلات النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات في المنطقة وأدوار الهيئة في تعزيزها وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وثمن أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدًا بالأدوار التي تضطلع بها في المتابعة والإشراف على القطاع والعمل على تطويره، وتحفيز التنافسية في أسواقه، وحماية المستخدمين.

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