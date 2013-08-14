وزير الإعلام اليمني يثمن استضافة أسر ألفي حاج يمني

لأداء الفريضة على نفقة خادم الحرمين

ثمن وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني، عاليًا؛ استضافة المملكة 2000 حاج وحاجة من أسر شهداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



وقال: نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، النجاح الباهر لموسم حج هذا العام.



وأضاف: نجاح موسم الحج نتاج طبيعي للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وتسخيرها جميع إمكاناتها وجهودها لخدمة قرابة مليونين ونصف المليون من ضيوف الرحمن، وصلوا عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتوجيه جميع وزاراتها وقطاعاتها ومؤسساتها للعمل على ضمان سلامتهم وأمنهم في أكبر تجمع بشري في العالم.



وأكد أن هذا النجاح تتويج لإشراف ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين، وعمل دؤوب لمئات الآلاف من أبناء المملكة لتأمين مناسك الحج وتوفير الخدمات الصحية والنقل والإسكان وإدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، ومشاريع البنى التحتية والجسور وتحسين أداء النقل بيسر وسهولة.