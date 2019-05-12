سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-12 سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 03:10 PM

المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ليرتفع عدد المصابين إلى 6380





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سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري.