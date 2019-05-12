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"الصحة" : تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 42925

المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

ليرتفع عدد المصابين إلى 6380

سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
03:10 PM

المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

ليرتفع عدد المصابين إلى 6380

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري.

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