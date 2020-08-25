نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث، كذلك الأجزاء الساحلية.

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على "القنفذة والليث" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-25 نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث، كذلك الأجزاء الساحلية. وتستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 09:56 AM

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على "القنفذة والليث" حالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء





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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث، كذلك الأجزاء الساحلية.

وتستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.