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"أمانة جدة" تضبط 2160 سيارة نقل مخالفة خلال يوليو الماضي

كشف وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، عن أن فرقًا من الأمانة تمكنت من ضبط ٢١٦٠ سيارة مخالفة تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى ضخ المياه من قبل "الصهاريج"، ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وأبان أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية نفذ جولات ميدانية مكثفة وتطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، لما تسببه من أضرار وإزعاج أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء وسيتم إكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضاف "الزهراني" أن البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية جهودها مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة، ولا تهاون في ذلك.

وشكرت أمانة محافظة جدة السكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ ، أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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"أمانة جدة" تضبط 2160 سيارة نقل مخالفة خلال يوليو الماضي
سبق

كشف وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، عن أن فرقًا من الأمانة تمكنت من ضبط ٢١٦٠ سيارة مخالفة تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى ضخ المياه من قبل "الصهاريج"، ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وأبان أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية نفذ جولات ميدانية مكثفة وتطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، لما تسببه من أضرار وإزعاج أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء وسيتم إكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضاف "الزهراني" أن البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية جهودها مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة، ولا تهاون في ذلك.

وشكرت أمانة محافظة جدة السكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ ، أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
11:57 PM

"أمانة جدة" تضبط 2160 سيارة نقل مخالفة خلال يوليو الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشف وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، عن أن فرقًا من الأمانة تمكنت من ضبط ٢١٦٠ سيارة مخالفة تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى ضخ المياه من قبل "الصهاريج"، ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وأبان أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية نفذ جولات ميدانية مكثفة وتطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، لما تسببه من أضرار وإزعاج أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء وسيتم إكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضاف "الزهراني" أن البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية جهودها مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة، ولا تهاون في ذلك.

وشكرت أمانة محافظة جدة السكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ ، أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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