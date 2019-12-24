"كليات الأفلاج" تُطلق مبادرة "احذرها".. وتبث 9 آلاف رسالة توعوية

تزامنًا مع فترة الاختبارات للتوعية بأضرار المخدرات.. لوحات إرشادية ومطويات

تزامنًا مع فترة الاختبارات، أطلقت كليات الأفلاج، مبادرة توعوية عن أضرار المخدرات، بالتعاون مع لجنة العمل المشترك مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

واستهدفت الحملة التوعوية والإعلانية لمبادرة "احذرها" التي أطلقتها كليات الأفلاج كافة، شرائح مجتمع الأفلاج؛ تَضَمّنت إرسال رسائل توعوية لطلاب التعليم العام والتعليم الجامعي والمجتمع، تجاوز عددها أكثر من 9000 رسالة، بالتعاون مع إدارة تعليم الأفلاج، ونشر لوحات إرشادية في شوارع المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بالتعاون مع بلدية الأفلاج والهدار والأحمر والبديع.

وتضمنت المبادرة نشر فيلم توعوي في الشاشات الإعلانية في الطرقات والميادين لمحافظة الأفلاج، وتم توزيع أكثر من ٢٠٠٠ مطبوع توعوي لطلاب التعليم العام والجامعي، كما أقيم معرض مصاحب للتعريف بأضرار المخدرات مع بداية الاختبارات، وضع فيه لوحات وأفلام ومجسمات توعوية.

يُذكر أن مبادرة "احذرها" ستستكمل فعالياتها مع مطلع الفصل الثاني بندوات ومسابقات في منتزهات المحافظة؛ للوصول لكافة شرائح المجتمع الأخرى.