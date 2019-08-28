النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" يطلع على البرامج الدعوية لـوزارة "الشؤون الإسلامية" خلال عام 1441هــ

أشاد بها وبنوعياتها وحاجة الناس لمواضيعها

أشاد سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بجهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوية والإرشادية، منوهاً بنوعياتها وحاجة الناس لمواضيعها ومواكبتها للمستجدات تحقيقاً للرسالة العظيمة التي تحملتها الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال استقباله بمكتبه بالرياض، فضيلة المستشار في وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن خليفة الكليب، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي، حيث اطلع سماحته على البرامج التي ستنفذها الوزارة -بمشيئة الله تعالى- بجامع الإمام تركي بن عبد الله بوسط مدينة الرياض خلال العام 1441هـ، والتي تتظمن 48 برنامجاً دعوياً ما بين محاضرات وندوات تقام مساء كل يوم خميس، ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة التابعين للوزارة.

ونوه بهذه البرامج الدعوية المتنوعة والتي تعكس حرص الوزارة على ما ينفع الناس ويلامس حاجاتهم، مشيداً بجهود الوزارة بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على العناية بالدعوة إلى الله وتكثيف البرامج النافعة ودعمها، سائلاً الله للجميع مزيداً من التوفيق والاعانة.

يذكر أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق محاضرات وندوات الجامع الكبير بوسط مدينة الرياض والتي تعد من أميز البرامج الدعوية بالعاصمة الرياض يشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة، وتحظى بتعليق سماحة المفتي كما يجيب على أسئلة واستفسارات الحضور، إلى جانب نقلها عبر المنصات الإعلامية نقلاً مباشراً لتعم الفائدة لعموم الناس .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" يطلع على البرامج الدعوية لـوزارة "الشؤون الإسلامية" خلال عام 1441هــ
سبق

أشاد سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بجهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوية والإرشادية، منوهاً بنوعياتها وحاجة الناس لمواضيعها ومواكبتها للمستجدات تحقيقاً للرسالة العظيمة التي تحملتها الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال استقباله بمكتبه بالرياض، فضيلة المستشار في وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن خليفة الكليب، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي، حيث اطلع سماحته على البرامج التي ستنفذها الوزارة -بمشيئة الله تعالى- بجامع الإمام تركي بن عبد الله بوسط مدينة الرياض خلال العام 1441هـ، والتي تتظمن 48 برنامجاً دعوياً ما بين محاضرات وندوات تقام مساء كل يوم خميس، ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة التابعين للوزارة.

ونوه بهذه البرامج الدعوية المتنوعة والتي تعكس حرص الوزارة على ما ينفع الناس ويلامس حاجاتهم، مشيداً بجهود الوزارة بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على العناية بالدعوة إلى الله وتكثيف البرامج النافعة ودعمها، سائلاً الله للجميع مزيداً من التوفيق والاعانة.

يذكر أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق محاضرات وندوات الجامع الكبير بوسط مدينة الرياض والتي تعد من أميز البرامج الدعوية بالعاصمة الرياض يشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة، وتحظى بتعليق سماحة المفتي كما يجيب على أسئلة واستفسارات الحضور، إلى جانب نقلها عبر المنصات الإعلامية نقلاً مباشراً لتعم الفائدة لعموم الناس .

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
04:40 PM

"آل الشيخ" يطلع على البرامج الدعوية لـوزارة "الشؤون الإسلامية" خلال عام 1441هــ

أشاد بها وبنوعياتها وحاجة الناس لمواضيعها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
2,862

أشاد سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بجهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوية والإرشادية، منوهاً بنوعياتها وحاجة الناس لمواضيعها ومواكبتها للمستجدات تحقيقاً للرسالة العظيمة التي تحملتها الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال استقباله بمكتبه بالرياض، فضيلة المستشار في وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن خليفة الكليب، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي، حيث اطلع سماحته على البرامج التي ستنفذها الوزارة -بمشيئة الله تعالى- بجامع الإمام تركي بن عبد الله بوسط مدينة الرياض خلال العام 1441هـ، والتي تتظمن 48 برنامجاً دعوياً ما بين محاضرات وندوات تقام مساء كل يوم خميس، ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة التابعين للوزارة.

ونوه بهذه البرامج الدعوية المتنوعة والتي تعكس حرص الوزارة على ما ينفع الناس ويلامس حاجاتهم، مشيداً بجهود الوزارة بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على العناية بالدعوة إلى الله وتكثيف البرامج النافعة ودعمها، سائلاً الله للجميع مزيداً من التوفيق والاعانة.

يذكر أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق محاضرات وندوات الجامع الكبير بوسط مدينة الرياض والتي تعد من أميز البرامج الدعوية بالعاصمة الرياض يشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة، وتحظى بتعليق سماحة المفتي كما يجيب على أسئلة واستفسارات الحضور، إلى جانب نقلها عبر المنصات الإعلامية نقلاً مباشراً لتعم الفائدة لعموم الناس .

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,555
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,206
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,156
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,462

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة