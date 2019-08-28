"آل الشيخ" يطلع على البرامج الدعوية لـوزارة "الشؤون الإسلامية" خلال عام 1441هــ

أشاد بها وبنوعياتها وحاجة الناس لمواضيعها

أشاد سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بجهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوية والإرشادية، منوهاً بنوعياتها وحاجة الناس لمواضيعها ومواكبتها للمستجدات تحقيقاً للرسالة العظيمة التي تحملتها الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال استقباله بمكتبه بالرياض، فضيلة المستشار في وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن خليفة الكليب، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي، حيث اطلع سماحته على البرامج التي ستنفذها الوزارة -بمشيئة الله تعالى- بجامع الإمام تركي بن عبد الله بوسط مدينة الرياض خلال العام 1441هـ، والتي تتظمن 48 برنامجاً دعوياً ما بين محاضرات وندوات تقام مساء كل يوم خميس، ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة التابعين للوزارة.

ونوه بهذه البرامج الدعوية المتنوعة والتي تعكس حرص الوزارة على ما ينفع الناس ويلامس حاجاتهم، مشيداً بجهود الوزارة بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على العناية بالدعوة إلى الله وتكثيف البرامج النافعة ودعمها، سائلاً الله للجميع مزيداً من التوفيق والاعانة.

يذكر أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق محاضرات وندوات الجامع الكبير بوسط مدينة الرياض والتي تعد من أميز البرامج الدعوية بالعاصمة الرياض يشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة، وتحظى بتعليق سماحة المفتي كما يجيب على أسئلة واستفسارات الحضور، إلى جانب نقلها عبر المنصات الإعلامية نقلاً مباشراً لتعم الفائدة لعموم الناس .