نصح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من يريدون إنقاص وزنهم بشرب الماء، وقال: "لأنه في كثير من الأحيان عندما تكون عطشان فإنك تحس بالجوع، فإذا شربت الماء استغنيت عن الطعام"، وتابع "الخضيري" القول: "إحدى الدراسات أشارت أيضاً إلى أن شرب الماء يثبط ويقلل من هرمون الجوع." جاء ذلك في تغريدة للدكتور فهد الخضيري على حسابه في "تويتر" قال فيها: "إذا كنت تود إنقاص وزنك فاحرص على شرب الماء، لأنه في كثير من الأحيان عندما تكون عطشان فإنك تحس بالجوع، فإذا شربت الماء استغنيت عن الطعام. إحدى الدراسات أشارت أيضاً إلى أن شرب الماء يثبط ويقلل من هرمون الجوع Ghrelin."

"الخضيري": من يريدون إنقاص الوزن عليهم شرب الماء.. لهذه الأسباب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-30 نصح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من يريدون إنقاص وزنهم بشرب الماء، وقال: "لأنه في كثير من الأحيان عندما تكون عطشان فإنك تحس بالجوع، فإذا شربت الماء استغنيت عن الطعام"، وتابع "الخضيري" القول: "إحدى الدراسات أشارت أيضاً إلى أن شرب الماء يثبط ويقلل من هرمون الجوع."

جاء ذلك في تغريدة للدكتور فهد الخضيري على حسابه في "تويتر" قال فيها:

"إذا كنت تود إنقاص وزنك فاحرص على شرب الماء، لأنه في كثير من الأحيان عندما تكون عطشان فإنك تحس بالجوع، فإذا شربت الماء استغنيت عن الطعام. إحدى الدراسات أشارت أيضاً إلى أن شرب الماء يثبط ويقلل من هرمون الجوع Ghrelin." https://twitter.com/DrAlkhodairy/status/1200774305635819520?s=20

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441 05:48 PM

"الخضيري": من يريدون إنقاص الوزن عليهم شرب الماء.. لهذه الأسباب يُغني عن الطعام.. ويثبط ويقلل من هرمون الجوع





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نصح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من يريدون إنقاص وزنهم بشرب الماء، وقال: "لأنه في كثير من الأحيان عندما تكون عطشان فإنك تحس بالجوع، فإذا شربت الماء استغنيت عن الطعام"، وتابع "الخضيري" القول: "إحدى الدراسات أشارت أيضاً إلى أن شرب الماء يثبط ويقلل من هرمون الجوع."

جاء ذلك في تغريدة للدكتور فهد الخضيري على حسابه في "تويتر" قال فيها:

"إذا كنت تود إنقاص وزنك فاحرص على شرب الماء، لأنه في كثير من الأحيان عندما تكون عطشان فإنك تحس بالجوع، فإذا شربت الماء استغنيت عن الطعام. إحدى الدراسات أشارت أيضاً إلى أن شرب الماء يثبط ويقلل من هرمون الجوع Ghrelin."

https://twitter.com/DrAlkhodairy/status/1200774305635819520?s=20