النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1070 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 940 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تعليم عسير": زيارات مكثفة وحلقات "بودكاست" لدعم الاختبارات لدعم الطلاب والطالبات

وسط خطط إشرافية وتقنية وعلاجية وشراكة فاعلة مع أولياء الأمور

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة زياراتها الحضورية والافتراضية؛ لدعم سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، وسط خطط إشرافية وتقنية وعلاجية.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن رعاية الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات وتقديم الدعم والمساندة لهم من أبرز أولويات الإدارة، مشددًا على ضرورة تلمس احتياجاتهم بشراكة فاعلة مع أولياء الأمور، وتفاعل مستمر من المعلمين والمعلمات.

جاء ذلك خلال زيارته أمس لعدد من المدارس شملت متوسطة وثانوية الأوائل بأبها، في خطوة تهدف إلى مساندة المدارس خلال الاختبارات، وبما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما يواصل المشرفون والمشرفات تنفيذ زياراتهم الميدانية والافتراضية لمدارس المنطقة.

وكان المساعد للشؤون التعليمية سفر البريدي قد وقف على سير الاختبارات في ابتدائية السعادة وفصول التربية الخاصة بخميس مشيط، كما دعمت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري أعمال الاختبارات في ابتدائية مدينة سلطان الأولى للبنات، فيما زار مدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش ثانوية الفرعين لذات الغرض.

إلى ذلك تستقبل وحدات الخدمات الإرشادية بتعليم المنطقة (بنين وبنات)، اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية، كما أطلقت إدارة الإعلام والاتصال حلقات "بودكاست الاختبارات" لدعم الطلاب والطالبات وأسرهم تربويًا وصحيًا وتقنيًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم عسير": زيارات مكثفة وحلقات "بودكاست" لدعم الاختبارات لدعم الطلاب والطالبات
سبق

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة زياراتها الحضورية والافتراضية؛ لدعم سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، وسط خطط إشرافية وتقنية وعلاجية.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن رعاية الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات وتقديم الدعم والمساندة لهم من أبرز أولويات الإدارة، مشددًا على ضرورة تلمس احتياجاتهم بشراكة فاعلة مع أولياء الأمور، وتفاعل مستمر من المعلمين والمعلمات.

جاء ذلك خلال زيارته أمس لعدد من المدارس شملت متوسطة وثانوية الأوائل بأبها، في خطوة تهدف إلى مساندة المدارس خلال الاختبارات، وبما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما يواصل المشرفون والمشرفات تنفيذ زياراتهم الميدانية والافتراضية لمدارس المنطقة.

وكان المساعد للشؤون التعليمية سفر البريدي قد وقف على سير الاختبارات في ابتدائية السعادة وفصول التربية الخاصة بخميس مشيط، كما دعمت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري أعمال الاختبارات في ابتدائية مدينة سلطان الأولى للبنات، فيما زار مدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش ثانوية الفرعين لذات الغرض.

إلى ذلك تستقبل وحدات الخدمات الإرشادية بتعليم المنطقة (بنين وبنات)، اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية، كما أطلقت إدارة الإعلام والاتصال حلقات "بودكاست الاختبارات" لدعم الطلاب والطالبات وأسرهم تربويًا وصحيًا وتقنيًا.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
04:23 PM

"تعليم عسير": زيارات مكثفة وحلقات "بودكاست" لدعم الاختبارات لدعم الطلاب والطالبات

وسط خطط إشرافية وتقنية وعلاجية وشراكة فاعلة مع أولياء الأمور

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
43

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة زياراتها الحضورية والافتراضية؛ لدعم سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، وسط خطط إشرافية وتقنية وعلاجية.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن رعاية الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات وتقديم الدعم والمساندة لهم من أبرز أولويات الإدارة، مشددًا على ضرورة تلمس احتياجاتهم بشراكة فاعلة مع أولياء الأمور، وتفاعل مستمر من المعلمين والمعلمات.

جاء ذلك خلال زيارته أمس لعدد من المدارس شملت متوسطة وثانوية الأوائل بأبها، في خطوة تهدف إلى مساندة المدارس خلال الاختبارات، وبما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما يواصل المشرفون والمشرفات تنفيذ زياراتهم الميدانية والافتراضية لمدارس المنطقة.

وكان المساعد للشؤون التعليمية سفر البريدي قد وقف على سير الاختبارات في ابتدائية السعادة وفصول التربية الخاصة بخميس مشيط، كما دعمت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري أعمال الاختبارات في ابتدائية مدينة سلطان الأولى للبنات، فيما زار مدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش ثانوية الفرعين لذات الغرض.

إلى ذلك تستقبل وحدات الخدمات الإرشادية بتعليم المنطقة (بنين وبنات)، اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية، كما أطلقت إدارة الإعلام والاتصال حلقات "بودكاست الاختبارات" لدعم الطلاب والطالبات وأسرهم تربويًا وصحيًا وتقنيًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,253
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,123
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,537

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة