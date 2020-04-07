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علماء: "كورونا" يعيش في الخفاش.. ويتربّص بالبشر منذ عقود

فصيلة "حدوة الحصان" تستضيف سلالة واسعة من الفيروسات

خلص فريق من العلماء في جامعة جلاسكو البريطانية، إلى أن فيروس كورونا المستجد، يعيش في خفاش حدوة الحصان وجاهز لاستهداف البشر منذ عقود وربما أكثر؛ بحسب ما نقلت "الحرة" عن موقع "نيتشر"، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح العلماء أن تحليل الحمض النووي لـ68 فيروسًا من سلالة كورونا، بما فيها فيروس "كوفيد-19"، والفيروس الذي يسبب متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس"؛ أظهر أن خفافيش حدوة الحصان تستضيف سلالة واسعة من الفيروسات التي تصيب الإنسان مثل "سارس" و"كوفيد-19".

وأشاروا إلى أن "سارس" انشطر قبل 40 إلى 70 عامًا سلفه.

فيروس كورونا الجديد

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علماء: "كورونا" يعيش في الخفاش.. ويتربّص بالبشر منذ عقود
سبق

خلص فريق من العلماء في جامعة جلاسكو البريطانية، إلى أن فيروس كورونا المستجد، يعيش في خفاش حدوة الحصان وجاهز لاستهداف البشر منذ عقود وربما أكثر؛ بحسب ما نقلت "الحرة" عن موقع "نيتشر"، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح العلماء أن تحليل الحمض النووي لـ68 فيروسًا من سلالة كورونا، بما فيها فيروس "كوفيد-19"، والفيروس الذي يسبب متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس"؛ أظهر أن خفافيش حدوة الحصان تستضيف سلالة واسعة من الفيروسات التي تصيب الإنسان مثل "سارس" و"كوفيد-19".

وأشاروا إلى أن "سارس" انشطر قبل 40 إلى 70 عامًا سلفه.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:16 PM

علماء: "كورونا" يعيش في الخفاش.. ويتربّص بالبشر منذ عقود

فصيلة "حدوة الحصان" تستضيف سلالة واسعة من الفيروسات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلص فريق من العلماء في جامعة جلاسكو البريطانية، إلى أن فيروس كورونا المستجد، يعيش في خفاش حدوة الحصان وجاهز لاستهداف البشر منذ عقود وربما أكثر؛ بحسب ما نقلت "الحرة" عن موقع "نيتشر"، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح العلماء أن تحليل الحمض النووي لـ68 فيروسًا من سلالة كورونا، بما فيها فيروس "كوفيد-19"، والفيروس الذي يسبب متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس"؛ أظهر أن خفافيش حدوة الحصان تستضيف سلالة واسعة من الفيروسات التي تصيب الإنسان مثل "سارس" و"كوفيد-19".

وأشاروا إلى أن "سارس" انشطر قبل 40 إلى 70 عامًا سلفه.

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