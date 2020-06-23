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انخفاض أسعار النفط.. و"برنت" يصل إلى 42.95 دولار للبرميل

وسط حذر بعد تصريحات أمريكية بشأن الاتفاق التجاري مع الصين

عادت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى الانخفاض مجدداً بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أمس مع استمرار تخفيف إجراءات العزل على خلفية انحسار جائحة كورونا في مناطق متفرقة من العالم.

وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.3% إلى 42.95 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.52% إلى 40.52 دولار للبرميل.

ووفق "روسيا اليوم" كانت أسعار النفط قد صعدت أمس بنسبة 2% - 3%، لكن اليوم حالة من الحذر تسود الأسواق بعدما قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين "انتهت".

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض أسعار النفط.. و"برنت" يصل إلى 42.95 دولار للبرميل
سبق

عادت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى الانخفاض مجدداً بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أمس مع استمرار تخفيف إجراءات العزل على خلفية انحسار جائحة كورونا في مناطق متفرقة من العالم.

وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.3% إلى 42.95 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.52% إلى 40.52 دولار للبرميل.

ووفق "روسيا اليوم" كانت أسعار النفط قد صعدت أمس بنسبة 2% - 3%، لكن اليوم حالة من الحذر تسود الأسواق بعدما قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين "انتهت".

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
10:02 AM

انخفاض أسعار النفط.. و"برنت" يصل إلى 42.95 دولار للبرميل

وسط حذر بعد تصريحات أمريكية بشأن الاتفاق التجاري مع الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عادت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى الانخفاض مجدداً بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أمس مع استمرار تخفيف إجراءات العزل على خلفية انحسار جائحة كورونا في مناطق متفرقة من العالم.

وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.3% إلى 42.95 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.52% إلى 40.52 دولار للبرميل.

ووفق "روسيا اليوم" كانت أسعار النفط قد صعدت أمس بنسبة 2% - 3%، لكن اليوم حالة من الحذر تسود الأسواق بعدما قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين "انتهت".

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