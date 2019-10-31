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يطلب تفسيراً.. رسالة مرورية تفاجئ مواطناً بحادث لمركبته المسحوبة قبل عامين!

رفعتها أمانة جدة في حملة مشوهات بصرية وأكدت له أن لوحاتها سُلّمت للمعنيين

تفاجأ مواطن بجدة، أمس، برسالة نصية من المرور تفيد بوقوع حادث سير لمركبته بمحافظة خميس مشيط، بالرغم من أن أمانة جدة قد سحبتها كتالفة منذ سنتين من أمام منزله بحي العزيزية؛ لتعطلها فترة طويلة في حملة للأمانة لإزالة المشوهات البصرية.

وتفصيلاً، قال صاحب السيارة المواطن علي المرواني، إنه قبل عامين كانت لديه سيارة "شفروليه كابرس" متوقفة أمام منزله بحي العزيزية متعطلة لفترة طويلة؛ فسحبتها أمانة جدة.

وأضاف: "لم أسأل عنها؛ لأن تصليحها مكلّف وهي قديمة، لكن ذهلت يوم أمس برسالة من المرور تفيد بتعرض هذه السيارة لحادث بخميس مشيط".

وتابع: "ذهبت اليوم لأمانة جدة حيث أكدوا لي أنه تم إتلاف السيارة، وسُلمت لوحتها للجهات المعنية، وأعطوني بياناً باسم السيارات التالفة قبل عامين، ومن ضمنها سيارته إضافةً لنموذج طلب حذف مركبة من المرور"، مناشداً الجهات المعنية تفسير ما حدث له والتحقيق في الأمر.

المرور حادث سير أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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يطلب تفسيراً.. رسالة مرورية تفاجئ مواطناً بحادث لمركبته المسحوبة قبل عامين!
سبق

تفاجأ مواطن بجدة، أمس، برسالة نصية من المرور تفيد بوقوع حادث سير لمركبته بمحافظة خميس مشيط، بالرغم من أن أمانة جدة قد سحبتها كتالفة منذ سنتين من أمام منزله بحي العزيزية؛ لتعطلها فترة طويلة في حملة للأمانة لإزالة المشوهات البصرية.

وتفصيلاً، قال صاحب السيارة المواطن علي المرواني، إنه قبل عامين كانت لديه سيارة "شفروليه كابرس" متوقفة أمام منزله بحي العزيزية متعطلة لفترة طويلة؛ فسحبتها أمانة جدة.

وأضاف: "لم أسأل عنها؛ لأن تصليحها مكلّف وهي قديمة، لكن ذهلت يوم أمس برسالة من المرور تفيد بتعرض هذه السيارة لحادث بخميس مشيط".

وتابع: "ذهبت اليوم لأمانة جدة حيث أكدوا لي أنه تم إتلاف السيارة، وسُلمت لوحتها للجهات المعنية، وأعطوني بياناً باسم السيارات التالفة قبل عامين، ومن ضمنها سيارته إضافةً لنموذج طلب حذف مركبة من المرور"، مناشداً الجهات المعنية تفسير ما حدث له والتحقيق في الأمر.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:22 AM

يطلب تفسيراً.. رسالة مرورية تفاجئ مواطناً بحادث لمركبته المسحوبة قبل عامين!

رفعتها أمانة جدة في حملة مشوهات بصرية وأكدت له أن لوحاتها سُلّمت للمعنيين

A A A
سعود الدعجاني - جدة
11
13,053

تفاجأ مواطن بجدة، أمس، برسالة نصية من المرور تفيد بوقوع حادث سير لمركبته بمحافظة خميس مشيط، بالرغم من أن أمانة جدة قد سحبتها كتالفة منذ سنتين من أمام منزله بحي العزيزية؛ لتعطلها فترة طويلة في حملة للأمانة لإزالة المشوهات البصرية.

وتفصيلاً، قال صاحب السيارة المواطن علي المرواني، إنه قبل عامين كانت لديه سيارة "شفروليه كابرس" متوقفة أمام منزله بحي العزيزية متعطلة لفترة طويلة؛ فسحبتها أمانة جدة.

وأضاف: "لم أسأل عنها؛ لأن تصليحها مكلّف وهي قديمة، لكن ذهلت يوم أمس برسالة من المرور تفيد بتعرض هذه السيارة لحادث بخميس مشيط".

وتابع: "ذهبت اليوم لأمانة جدة حيث أكدوا لي أنه تم إتلاف السيارة، وسُلمت لوحتها للجهات المعنية، وأعطوني بياناً باسم السيارات التالفة قبل عامين، ومن ضمنها سيارته إضافةً لنموذج طلب حذف مركبة من المرور"، مناشداً الجهات المعنية تفسير ما حدث له والتحقيق في الأمر.

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