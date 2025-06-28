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وزير الإعلام: عضوية المملكة في G20 تقدير لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية

قال: مشاركة ولي العهد في أوساكا تعكس اهتمامه بتعزيز الأمن والسلام والتنمية والرخاء

أكد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة أن عضوية المملكة في قمة العشرينهي تأكيد لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية.


وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: عضوية المملكة في مجموعة العشرين هو اعتراف لمكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي، وتقدير لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: لعل مشاركة سيدي سمو ولي العهد في أوساكا تعكس اهتمام سموه بتعزيز الأمن والسلام والتنمية والرخاء العالمي، خاصة وأن الرياض سوف تستضيف وترأس قمه 2020.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام: عضوية المملكة في G20 تقدير لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية
سبق

أكد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة أن عضوية المملكة في قمة العشرينهي تأكيد لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية.


وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: عضوية المملكة في مجموعة العشرين هو اعتراف لمكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي، وتقدير لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: لعل مشاركة سيدي سمو ولي العهد في أوساكا تعكس اهتمام سموه بتعزيز الأمن والسلام والتنمية والرخاء العالمي، خاصة وأن الرياض سوف تستضيف وترأس قمه 2020.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
04:13 AM

وزير الإعلام: عضوية المملكة في G20 تقدير لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية

قال: مشاركة ولي العهد في أوساكا تعكس اهتمامه بتعزيز الأمن والسلام والتنمية والرخاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة أن عضوية المملكة في قمة العشرينهي تأكيد لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية.


وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: عضوية المملكة في مجموعة العشرين هو اعتراف لمكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي، وتقدير لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: لعل مشاركة سيدي سمو ولي العهد في أوساكا تعكس اهتمام سموه بتعزيز الأمن والسلام والتنمية والرخاء العالمي، خاصة وأن الرياض سوف تستضيف وترأس قمه 2020.

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