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"الكبيري" يدشن مركز الأنشطة الطلابية بكليات الأفلاج

تمهيداً لإطلاق العديد من البرامج التعليمية والرياضية

دشن المشرف على كليات الجامعة في الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، مركز الأنشطة الطلابية لكليات الأفلاج؛ سعياً لكي تكون بوابة انطلاق للعديد من البرامج التعليمية والرياضية وغيرها من البرامج التربوية والتوعوية والتثقيفية المتنوعة.

وبعد قص شريط الافتتاح، تجوّل "الكبيري" وعدد من منسوبي الجامعة في مركز الأنشطة وأقسامه، واطلع على ما يحتويه المركز من أجهزة ومرفقات ترفيهية.

وأشاد مشرف كليات الجامعة بالمركز وأقسامه التي اشتملت على صالة رياضية، وترفيهية، ومقر للأنشطة الطلابية، وما يحويه من ملاعب متعددة.

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"الكبيري" يدشن مركز الأنشطة الطلابية بكليات الأفلاج
سبق

دشن المشرف على كليات الجامعة في الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، مركز الأنشطة الطلابية لكليات الأفلاج؛ سعياً لكي تكون بوابة انطلاق للعديد من البرامج التعليمية والرياضية وغيرها من البرامج التربوية والتوعوية والتثقيفية المتنوعة.

وبعد قص شريط الافتتاح، تجوّل "الكبيري" وعدد من منسوبي الجامعة في مركز الأنشطة وأقسامه، واطلع على ما يحتويه المركز من أجهزة ومرفقات ترفيهية.

وأشاد مشرف كليات الجامعة بالمركز وأقسامه التي اشتملت على صالة رياضية، وترفيهية، ومقر للأنشطة الطلابية، وما يحويه من ملاعب متعددة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
01:01 PM

"الكبيري" يدشن مركز الأنشطة الطلابية بكليات الأفلاج

تمهيداً لإطلاق العديد من البرامج التعليمية والرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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دشن المشرف على كليات الجامعة في الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، مركز الأنشطة الطلابية لكليات الأفلاج؛ سعياً لكي تكون بوابة انطلاق للعديد من البرامج التعليمية والرياضية وغيرها من البرامج التربوية والتوعوية والتثقيفية المتنوعة.

وبعد قص شريط الافتتاح، تجوّل "الكبيري" وعدد من منسوبي الجامعة في مركز الأنشطة وأقسامه، واطلع على ما يحتويه المركز من أجهزة ومرفقات ترفيهية.

وأشاد مشرف كليات الجامعة بالمركز وأقسامه التي اشتملت على صالة رياضية، وترفيهية، ومقر للأنشطة الطلابية، وما يحويه من ملاعب متعددة.

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