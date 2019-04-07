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آل معمر: لم نناقش زيادة عدد الأندية في الدوري السعودي

أكد أن الجمعية العمومية لاتحاد القدم على وشك الانعقاد

أكد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه لا يمكن للرابطة زيادة عدد الأندية؛ لأنها ليست من صلاحيات الرابطة، مؤكدًا أن التغييرات لا يمكن أن تقر خلال الموسم الرياضي.

وقال رئيس رابطة دوري المحترفين في مداخلة تلفزيونية: "تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتمت دراسة بعض مقترحات الأندية، ونحن على وشك عقد جمعية عمومية للاتحاد، وإقرار بعض التعديلات، وإصدار لائحة الانتخابات والبرنامج الانتخابي لمجلس الاتحاد القادم".

وكشف: "ليس من صلاحية الرابطة إصدار قرارات أثناء الموسم الرياضي حول زيادة عدد الأندية، بل إرسال مرئيات أو توصيات للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد انتهاء الموسم الرياضي".

وتابع: "الرابطة لا تُصدر القرارات، بل توضح للأندية، والتعديلات تقرها الجمعية العمومية للاتحاد. ونحن في الرابطة نسهل معرفة الأندية القرارات أو التعديلات التي سيتم إقرارها من قِبل الاتحاد، واجتماعنا مع الأندية كان تحضيريًّا".

وأضاف: "كان هناك اقتراح بأن يقسَّم دوري الدرجة الأولى لمجموعتين لكثرة المباريات وبُعد المسافة بين المدن".

يُذكر أنه أُقيم اليوم الأحد اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل معمر: لم نناقش زيادة عدد الأندية في الدوري السعودي
سبق

أكد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه لا يمكن للرابطة زيادة عدد الأندية؛ لأنها ليست من صلاحيات الرابطة، مؤكدًا أن التغييرات لا يمكن أن تقر خلال الموسم الرياضي.

وقال رئيس رابطة دوري المحترفين في مداخلة تلفزيونية: "تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتمت دراسة بعض مقترحات الأندية، ونحن على وشك عقد جمعية عمومية للاتحاد، وإقرار بعض التعديلات، وإصدار لائحة الانتخابات والبرنامج الانتخابي لمجلس الاتحاد القادم".

وكشف: "ليس من صلاحية الرابطة إصدار قرارات أثناء الموسم الرياضي حول زيادة عدد الأندية، بل إرسال مرئيات أو توصيات للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد انتهاء الموسم الرياضي".

وتابع: "الرابطة لا تُصدر القرارات، بل توضح للأندية، والتعديلات تقرها الجمعية العمومية للاتحاد. ونحن في الرابطة نسهل معرفة الأندية القرارات أو التعديلات التي سيتم إقرارها من قِبل الاتحاد، واجتماعنا مع الأندية كان تحضيريًّا".

وأضاف: "كان هناك اقتراح بأن يقسَّم دوري الدرجة الأولى لمجموعتين لكثرة المباريات وبُعد المسافة بين المدن".

يُذكر أنه أُقيم اليوم الأحد اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:33 PM

آل معمر: لم نناقش زيادة عدد الأندية في الدوري السعودي

أكد أن الجمعية العمومية لاتحاد القدم على وشك الانعقاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه لا يمكن للرابطة زيادة عدد الأندية؛ لأنها ليست من صلاحيات الرابطة، مؤكدًا أن التغييرات لا يمكن أن تقر خلال الموسم الرياضي.

وقال رئيس رابطة دوري المحترفين في مداخلة تلفزيونية: "تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتمت دراسة بعض مقترحات الأندية، ونحن على وشك عقد جمعية عمومية للاتحاد، وإقرار بعض التعديلات، وإصدار لائحة الانتخابات والبرنامج الانتخابي لمجلس الاتحاد القادم".

وكشف: "ليس من صلاحية الرابطة إصدار قرارات أثناء الموسم الرياضي حول زيادة عدد الأندية، بل إرسال مرئيات أو توصيات للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد انتهاء الموسم الرياضي".

وتابع: "الرابطة لا تُصدر القرارات، بل توضح للأندية، والتعديلات تقرها الجمعية العمومية للاتحاد. ونحن في الرابطة نسهل معرفة الأندية القرارات أو التعديلات التي سيتم إقرارها من قِبل الاتحاد، واجتماعنا مع الأندية كان تحضيريًّا".

وأضاف: "كان هناك اقتراح بأن يقسَّم دوري الدرجة الأولى لمجموعتين لكثرة المباريات وبُعد المسافة بين المدن".

يُذكر أنه أُقيم اليوم الأحد اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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