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بعد توجيه من أمير المنطقة.. الجهات الأمنية تقبض على مشهور سَخِر من أهالي الباحة

أعلنت إمارة منطقة الباحة أنه إلحاقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، الأستاذ أحمد بن صالح السياري، حيال الفيديو المتداول، الذي سخر من المنطقة وأهلها، فعليه صدر التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة. وقد باشر رجال الأمن تنفيذ التوجيه الكريم، والقبض عليه في غضون أقل من خمس ساعات.

ويأتي التوجيه الكريم من سمو الأمير للتصدي لكل ما يمس كرامة أبناء المنطقة، أو السخرية من إنسانها، وأهميتها كجزء أبيّ من الوطن الغالي. والله الموفق.

الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود النيابة العامة المتحدث الرسمي بإمارة الباحة أحمد السياري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد توجيه من أمير المنطقة.. الجهات الأمنية تقبض على مشهور سَخِر من أهالي الباحة
سبق

أعلنت إمارة منطقة الباحة أنه إلحاقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، الأستاذ أحمد بن صالح السياري، حيال الفيديو المتداول، الذي سخر من المنطقة وأهلها، فعليه صدر التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة. وقد باشر رجال الأمن تنفيذ التوجيه الكريم، والقبض عليه في غضون أقل من خمس ساعات.

ويأتي التوجيه الكريم من سمو الأمير للتصدي لكل ما يمس كرامة أبناء المنطقة، أو السخرية من إنسانها، وأهميتها كجزء أبيّ من الوطن الغالي. والله الموفق.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
01:07 AM

بعد توجيه من أمير المنطقة.. الجهات الأمنية تقبض على مشهور سَخِر من أهالي الباحة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
6,122

أعلنت إمارة منطقة الباحة أنه إلحاقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، الأستاذ أحمد بن صالح السياري، حيال الفيديو المتداول، الذي سخر من المنطقة وأهلها، فعليه صدر التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة. وقد باشر رجال الأمن تنفيذ التوجيه الكريم، والقبض عليه في غضون أقل من خمس ساعات.

ويأتي التوجيه الكريم من سمو الأمير للتصدي لكل ما يمس كرامة أبناء المنطقة، أو السخرية من إنسانها، وأهميتها كجزء أبيّ من الوطن الغالي. والله الموفق.

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