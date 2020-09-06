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"شرطة مكة": القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي

مستغلاً عمله في البنك نفسه كمسؤول عن تلك الأجهزة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة، مستغلاً عمله في البنك نفسه كمسؤول عن تلك الأجهزة، وقدرت المبالغ المختلسة بنحو ( 120.000) مائة وعشرين ألف ريال، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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"شرطة مكة": القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة، مستغلاً عمله في البنك نفسه كمسؤول عن تلك الأجهزة، وقدرت المبالغ المختلسة بنحو ( 120.000) مائة وعشرين ألف ريال، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
10:25 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
11:09 PM

"شرطة مكة": القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي

مستغلاً عمله في البنك نفسه كمسؤول عن تلك الأجهزة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,862

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة، مستغلاً عمله في البنك نفسه كمسؤول عن تلك الأجهزة، وقدرت المبالغ المختلسة بنحو ( 120.000) مائة وعشرين ألف ريال، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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