الكويت .. الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين الدستورية
3 عناصر نسائية "الوزيرات رنا الفارس وغدير أسيري ومريم العقيل"
أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل.
الكويت
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الشيخ صباح الخالد
اليمين الدستورية
الشيخ صباح الأحمد
الكويت .. الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين الدستورية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-17
أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:08 AM
الكويت .. الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين الدستورية
3 عناصر نسائية "الوزيرات رنا الفارس وغدير أسيري ومريم العقيل"
أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل.