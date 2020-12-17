النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت .. الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين الدستورية

3 عناصر نسائية "الوزيرات رنا الفارس وغدير أسيري ومريم العقيل"

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل.

الكويت الحكومة الجديدة الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية الشيخ صباح الأحمد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الكويت .. الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين الدستورية
سبق

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:08 AM

الكويت .. الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين الدستورية

3 عناصر نسائية "الوزيرات رنا الفارس وغدير أسيري ومريم العقيل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,353

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,349
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,274
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,655
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,063

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة