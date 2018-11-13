مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بأبها
أدى انقلاب دراجة دراجة نارية فوق جسر مجمع عسير مول على امتداد طريق أبها - خميس مشيط، وفاة شخص وإصابة آخر .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري قائلاً: إن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً اليوم عن حادث انقلاب دراجة نارية عند الساعة ٧:٥٣ صباحاً على طريق أبها الخميس فوق جسر مجمع عسير مول نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة.
وأضاف الشهري أن فرقتين إسعافيتين باشرتا الحادث وتم نقل الإصابة لمستشفى الخميس المدني.
مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بأبها
رائد القرفيسبق2018-11-13
أدى انقلاب دراجة دراجة نارية فوق جسر مجمع عسير مول على امتداد طريق أبها - خميس مشيط، وفاة شخص وإصابة آخر .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري قائلاً: إن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً اليوم عن حادث انقلاب دراجة نارية عند الساعة ٧:٥٣ صباحاً على طريق أبها الخميس فوق جسر مجمع عسير مول نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة.
وأضاف الشهري أن فرقتين إسعافيتين باشرتا الحادث وتم نقل الإصابة لمستشفى الخميس المدني.
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
04:09 PM
مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بأبها
أدى انقلاب دراجة دراجة نارية فوق جسر مجمع عسير مول على امتداد طريق أبها - خميس مشيط، وفاة شخص وإصابة آخر .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري قائلاً: إن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً اليوم عن حادث انقلاب دراجة نارية عند الساعة ٧:٥٣ صباحاً على طريق أبها الخميس فوق جسر مجمع عسير مول نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة.
وأضاف الشهري أن فرقتين إسعافيتين باشرتا الحادث وتم نقل الإصابة لمستشفى الخميس المدني.