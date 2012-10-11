بعد حادثة الاحتجاز بمدرسة "أساملة جازان".. مسؤولون يقفون ويتفقدون

على خلفية الخبر الذي نشرته "سبق" ووثق حادثة تدخل الحراس

كشفت مصادر تعليمية لـ"سبق" عن أن عددًا من المسؤولين والمعنيين في "تعليم جازان" وقفوا على وضع المدرسة التي شهدت حادثة احتجاز معلمة وطلابها في أحد المكاتب بعد تحويلها لفصل دراسي.

وقالت المصادر: "على خلفية الخبر الذي نشرته "سبق" والذي يوثق حادثة الاحتجاز بمدرسة الأساملة بجازان، حضر إلى المدرسة مجموعة من مسؤولي الإدارة بينهم الصيانة والمباني، وكما ينتظر أن يتم تنظيف الدور الثالث الذي كان مهجورًا".

وأضافت المصادر لـ"سبق": "يوجد أثاث منذ سنوات في الدور الثالث، وكميته كبيرة جدًا، فكيف للمدرسة أن تتمكن بنقله؟ مطالبة باتخاذ إجراءات تحل الموضوع بشكل أفضل.

وكان باب مغلق قد احتجز طلاب ومعلمة الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأساملة الابتدائية للبنات اليوم، قبل أن يتدخل حراس المدرسة لإنقاذ الموقف، وفك احتجاز المعلمة والطلاب.