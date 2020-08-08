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"الدفاع اللبناني" يكشف معلومات خطيرة عن "نيترات الأمونيوم" قبل 13 يوماً من الانفجار الرهيب

أحالها رئيس الحكومة إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل

كشف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عن معلومات خطيرة عن "نيترات الأمونيوم" قبل 13 يوماً من الانفجار الرهيب الذي وقع في مرفأ بيروت.
وقالت لأمانة العامة للمجلس إنه وردت لها رسالة بتاريخ 22 يوليو 2020 عن "نيترات الأمونيوم"، وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل بتاريخ 24 يوليو 2020 لإجراء المقتضى.


وتاريخ 22 يوليو الذي تحدث عنه المجلس الأعلى للدفاع، يعني عملياً أنه علم بشأن مادة "نيترات الأمنيوم" قبل 13 يوماً من وقوع الانفجار.

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"الدفاع اللبناني" يكشف معلومات خطيرة عن "نيترات الأمونيوم" قبل 13 يوماً من الانفجار الرهيب
سبق

كشف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عن معلومات خطيرة عن "نيترات الأمونيوم" قبل 13 يوماً من الانفجار الرهيب الذي وقع في مرفأ بيروت.
وقالت لأمانة العامة للمجلس إنه وردت لها رسالة بتاريخ 22 يوليو 2020 عن "نيترات الأمونيوم"، وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل بتاريخ 24 يوليو 2020 لإجراء المقتضى.


وتاريخ 22 يوليو الذي تحدث عنه المجلس الأعلى للدفاع، يعني عملياً أنه علم بشأن مادة "نيترات الأمنيوم" قبل 13 يوماً من وقوع الانفجار.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
05:00 PM

"الدفاع اللبناني" يكشف معلومات خطيرة عن "نيترات الأمونيوم" قبل 13 يوماً من الانفجار الرهيب

أحالها رئيس الحكومة إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,718

كشف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عن معلومات خطيرة عن "نيترات الأمونيوم" قبل 13 يوماً من الانفجار الرهيب الذي وقع في مرفأ بيروت.
وقالت لأمانة العامة للمجلس إنه وردت لها رسالة بتاريخ 22 يوليو 2020 عن "نيترات الأمونيوم"، وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل بتاريخ 24 يوليو 2020 لإجراء المقتضى.


وتاريخ 22 يوليو الذي تحدث عنه المجلس الأعلى للدفاع، يعني عملياً أنه علم بشأن مادة "نيترات الأمنيوم" قبل 13 يوماً من وقوع الانفجار.

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38 مليار ..

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