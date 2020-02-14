أمانة مكة تنعى فقيدها "الدعدي".. ضحية شيول مصنع الكسارة المخالف

مصادر "سبق": الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة استبعدت أي شبهة جنائية

نعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ فقيد الأمانة ناصر بن رجاء الدعدي؛ الذي توفي أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة، مساء أمس الأول.

وكانت مصادر "سبق" كشفت أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، استبعدت أي شبهة جنائية وراء وفاة موظف بلدية مكة المكرمة، الذي فارق الحياة أثناء أداء مهامه مساء أمس الأول، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

وقالت المصادر: شرطة العزيزية بمكة المكرمة، فتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينها، وحررت شهادة زملاء الموظف المتوفى؛ ومحاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، ثم أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية، حتى الآن.

وأضافت: الموظف قام بركوب الشيول الموجود في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، قبل انقلابه مما أدى إلى مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.

ولا يزال جثمان الموظف في ثلاجة الموتى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، والانتهاء من إجراءات التحقيق بشكل كامل.

وكانت "سبق" قد انفردت أمس بنشر تفاصيل وفاة موظف بلدية بمكة المكرمة، أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.