النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة مكة تنعى فقيدها "الدعدي".. ضحية شيول مصنع الكسارة المخالف

مصادر "سبق": الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة استبعدت أي شبهة جنائية

نعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ فقيد الأمانة ناصر بن رجاء الدعدي؛ الذي توفي أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة، مساء أمس الأول.

وكانت مصادر "سبق" كشفت أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، استبعدت أي شبهة جنائية وراء وفاة موظف بلدية مكة المكرمة، الذي فارق الحياة أثناء أداء مهامه مساء أمس الأول، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

وقالت المصادر: شرطة العزيزية بمكة المكرمة، فتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينها، وحررت شهادة زملاء الموظف المتوفى؛ ومحاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، ثم أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية، حتى الآن.

وأضافت: الموظف قام بركوب الشيول الموجود في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، قبل انقلابه مما أدى إلى مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.

ولا يزال جثمان الموظف في ثلاجة الموتى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، والانتهاء من إجراءات التحقيق بشكل كامل.

وكانت "سبق" قد انفردت أمس بنشر تفاصيل وفاة موظف بلدية بمكة المكرمة، أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة مكة تنعى فقيدها "الدعدي".. ضحية شيول مصنع الكسارة المخالف
سبق

نعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ فقيد الأمانة ناصر بن رجاء الدعدي؛ الذي توفي أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة، مساء أمس الأول.

وكانت مصادر "سبق" كشفت أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، استبعدت أي شبهة جنائية وراء وفاة موظف بلدية مكة المكرمة، الذي فارق الحياة أثناء أداء مهامه مساء أمس الأول، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

وقالت المصادر: شرطة العزيزية بمكة المكرمة، فتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينها، وحررت شهادة زملاء الموظف المتوفى؛ ومحاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، ثم أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية، حتى الآن.

وأضافت: الموظف قام بركوب الشيول الموجود في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، قبل انقلابه مما أدى إلى مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.

ولا يزال جثمان الموظف في ثلاجة الموتى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، والانتهاء من إجراءات التحقيق بشكل كامل.

وكانت "سبق" قد انفردت أمس بنشر تفاصيل وفاة موظف بلدية بمكة المكرمة، أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
12:03 AM

أمانة مكة تنعى فقيدها "الدعدي".. ضحية شيول مصنع الكسارة المخالف

مصادر "سبق": الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة استبعدت أي شبهة جنائية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
10,464

نعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ فقيد الأمانة ناصر بن رجاء الدعدي؛ الذي توفي أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة، مساء أمس الأول.

وكانت مصادر "سبق" كشفت أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، استبعدت أي شبهة جنائية وراء وفاة موظف بلدية مكة المكرمة، الذي فارق الحياة أثناء أداء مهامه مساء أمس الأول، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

وقالت المصادر: شرطة العزيزية بمكة المكرمة، فتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينها، وحررت شهادة زملاء الموظف المتوفى؛ ومحاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، ثم أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية، حتى الآن.

وأضافت: الموظف قام بركوب الشيول الموجود في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، قبل انقلابه مما أدى إلى مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.

ولا يزال جثمان الموظف في ثلاجة الموتى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، والانتهاء من إجراءات التحقيق بشكل كامل.

وكانت "سبق" قد انفردت أمس بنشر تفاصيل وفاة موظف بلدية بمكة المكرمة، أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,567
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,486
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,236
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,680

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة